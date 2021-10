Talibanes presuntamente matan a dos personas por poner música en una boda

Toda música profana fue prohibida por los talibanes durante su régimen anterior (1996-2001). No obstante, el nuevo Gobierno islamista aún no ha legislado al respecto, por lo que sigue considerando que escuchar música no religiosa es contrario a su visión de la ley islámica.

"Los jóvenes pusieron música en una habitación separada, tres talibanes llegaron y les dispararon. Los dos heridos están en estado grave", dijo un testigo.

Qazi Mulá Adel, portavoz de la provincia de Nangarhar, confirmó el incidente sin dar más detalles.

En Kabul, el portavoz del Gobierno, Zabihulá Mujahid, no confirmó la autenticidad del incidente, pero añadió que los talibanes se oponen a este tipo de actos.