Subirá el pasaje de buses de Asunción

En una conferencia de prensa realizada el día de ayer, los empresarios de transporte intermunicipal de Asunción alegaron que volverán a subir el precio del boleto a G. 3.338 en caso de que el VMT no los incluya en la lista de beneficiados del subsidio.

Los concejales Sandra Benítez y Elvio Segovia presentaron una minuta a la Intendencia de Asunción, alegan que la Intendencia no gestiona la reducción del pasaje en Asunción y solicitaron que comparezcan ante la Junta el intendente Óscar Ojeda y los involucrados en la situación.

“La semana pasada se reunió el Consejo Asesor de Tarifa del VMT y no hubo participación de la Municipalidad de Asunción y ni siquiera hubo una nota de la Comuna, pidiendo un tratamiento de la situación, el VMT y su consejo de estudio de tarifa no consideró el caso de Asunción. No sabemos qué es lo que va a pasar y posiblemente vamos a entrar en un caos en el cual las empresas van a volver a establecer el pasaje en G. 3.338 y la ciudadanía se va a sentir golpeada por la suba y la Intendencia no llevó adelante un trámite”, alegó el concejal Elvio Segovia.

“No se puede sobrevivir cobrando G. 2.300. Necesariamente, se debe volver a cobrar los G. 3.338 por medio del billetaje o en efectivo. El servicio debe seguir, pero este tiene un costo que se debe cubrir. Esta es una decisión política que está en manos del Gobierno”, refirió Andrés Mallada, asesor técnico de las empresas de transporte de Asunción.