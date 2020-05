Sube a 800 capacidad de testeo, pero hay escasez de sospechosos

Con la red de diagnósticos, el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene la capacidad por día de analizar 800 test de coronavirus (Covid-19), casi llega a la cifra ideal de 1.000. Sin embargo, una de las limitaciones es que, al menos por el momento, hay pocos pacientes sospechosos a quienes realizar la toma de muestras, aseveró el doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social.

“Hay otra limitación en el número de casos sospechosos. Creo que nadie puede desconocer que venimos con una baja afluencia de enfermos respiratorios en los hospitales, tanto sector público y privado. No hay enfermos respiratorios. Entonces, al no haber personas que vayan con síntomas respiratorios, no hay pacientes a quienes se les pueda tomar muestras en los hospitales. Eso se traduce en que la propagación viral en la comunidad se está dando a un ritmo bajo y lento”. El MSP llegó a procesar ayer 599 muestras en un día, una cifra récord a la que se llegó en dos meses, desde la confirmación del primer caso el pasado 7 de marzo. Otro de los factores que limitan llegar a la cifra ideal es la centralización del procesamiento. “Aunque hay que tener en cuenta que la mayor concentración de casos se da en Asunción y Central. Cuando se toman muestras del interior tienen que ser trasladadas a Asunción o San Lorenzo”. ¿QUIÉNES ACCEDEN AL TEST? El protocolo de definición de casos se actualizó en abril, con la ampliación de criterios para ser considerados sospechosos de Covid-19. El cambio más sustancial es que para ser considerado sospechoso se requiere la presencia de dos de los síntomas; fiebre, tos seca, dolor de garganta, trastorno del olfato o gusto. “Con dos de los síntomas ya se configura la sospecha y a partir del quinto día se toma la muestra” (ver info). Además, se modificó el manejo de los que ingresan a la cuarentena sanitaria obligatoria; desde el 30 de abril, se les toma muestra a todos los que ingresan y al finalizar la cuarentena. “Todavía no da para pegar un salto grande, en los últimos días estamos pasando la barrera de los 500. Tenemos un margen no utilizado en capacidad de procesamiento”. Pese a esta situación, se trabaja en la instalación de más centros para la toma de muestras y análisis en el interior del país.



nueva amenaza a la salud



sin afecciones. Viceministro Juan Carlos Portillo asevera que “no hay enfermos respiratorios”.



MÁS CASOS DEL EXTERIOR. Ayer dieron positivo 22; 15 viajeros, 4 por contacto y 3 sin nexo.