Stephen King, el maestro del terror literario, cumple 75 años

Asentar sus historias en miedos y emociones “reales”, mezclar géneros con brillantez y llevar al lector a extremos que le hacen preguntarse qué pasaría si lo que relata sucediera de verdad, son algunos de los méritos que King tiene en su haber, según afirma el profesor de Ficción Contemporánea Estadounidense de la Universidad de Maine, Greg Howard.

“Intenta siempre estar en sintonía con lo que pasa a su alrededor. Siente que su deber como escritor es tomar la temperatura al mundo”, manifiesta el académico que enseña en la misma institución en la que estudió el escritor de joven.

Cine. La bibliografía de King no solo está integrada por novelas, también cuenta con historias cortas, guiones e incluso cómics. Con Carrie además abrió un camino que fue constante en su trayectoria profesional: la adaptación cinematográfica de sus obras. Stephen cuenta con varias de sus creaciones en versiones hechas para el cine, dirigidas por grandes cineastas que con sus aportes convirtieron en clásicos los relatos del escritor.

Carrie fue llevada a la gran pantalla por primera vez bajo dirección de Brian de Palma, en 1976, en el 2002 bajo la visión de David Carson y en 2013 dirigida por Kimberly Peirce, mientras que Stanley Kubrick dirigió en 1980 la adaptación de The shining. Rob Reiner adaptó en 1990 Misery, mientras que Frank Darabont lo hizo con The Green mile, en 1999. It también fue adaptada en 1990 y ganó una nueva versión en el 2017, a cargo de Andy Muschietti.

Las adaptaciones fueron protagonizadas por grandes estrellas del cine, como el caso de Jack Nicholson, Kathy Bates y Michael Clarke Duncan, que ofrecieron memorables interpretaciones. Asimismo, la representación de los personajes de King hizo con que estos sean elevados a la cultura pop, tanto la caracterización, como algunas frases y escenas, que sirvieron de inspiración y fueron replicadas en muchas otras producciones.

Su última obra, que salió a la venta en los Estados Unidos el pasado 6 de setiembre, también será adaptada al cine, bajo dirección del británico Paul Greengrass, responsable de haber realizado tres de las entregas de la saga Bourne.

Éxito. Según Howard, el éxito de estos clásicos del séptimo arte debe ser interpretado como una consecuencia directa de la calidad de King como autor. “Sus libros son tan llamativos que a los directores les resulta fácil visualizarlos”, señala. Por otro lado, Thomas Gustafson, investigador de la Universidad del Sur de California, afirma que King “es parte de una tradición de narrativa de terror en la literatura y cultura estadounidenses”.

Esa tradición “se remonta al miedo puritano de Nueva Inglaterra al mal, al diablo, a los monstruos y a nuestra propia falta de bondad, compasión y amor, algo que puede brindarnos recompensa o castigo divino”, detalla Gustafson.

Retiro. Sobre su proceso creativo, King admitió que entre sus intereses está lo de por qué, si hay Dios, ocurren cosas “tan horribles” (The Stand); la línea entre realidad y fantasía (The dark half); y el atractivo irresistible que puede tener la violencia para gente bondadosa (The shining).

“Escribir no es cuestión de ganar dinero, hacerse famoso, ligar mucho ni hacer amistades. En último término, se trata de enriquecer las vidas de las personas que leen lo que haces, y al mismo tiempo enriquecer la tuya”, manifestó el autor, que de igual manera, afirmó en el 2019 que planea escribir hasta que reciba una señal divina.

“Dios me dirá cuándo retirarme. Dirá: ‘Déjalo ya, cuelga las botas, tu ciclo ha llegado a su fin’. Pero hasta entonces, seguiré. Este es el mejor trabajo del mundo, porque nadie puede obligarme a jubilarme a una edad”, sentenció.



El máximo exponente de la literatura de terror cumplió años el pasado miércoles 21, celebrado con una obra inédita lanzada a inicios del mes y con el anhelo de seguir creando nuevas historias.



Stephen King

Obras:

- Carrie (1974).

- The Shining (1977).

- Christine (1983).

- It (1986).

- Misery (1987).

- The Green Mile (1996).

- Saga The Dark Tower (1982, 1987, 1991, 1997, 2003, 2004, 2012).

- Blaze (2007).

- Under the dome (2009).

- Doctor Sleep (2013).

- Finders Keepers (2015).

- The Institute (2019).

- Fairy Tale (2022).



Adaptaciones cinematográficas:

Cinta: Carrie (1976).

Dónde ver: Amazon Prime Video.



Cinta: The shining (1980).

Dónde ver: HBO Max.



Cinta: Misery (1990).

Dónde ver: Amazon Prime Video.



Cinta: It (2017).

Dónde ver: HBO Max.