Spider-Man y Scream se reparten la taquilla en EEUU

La película del superhéroe arácnido Spider-Man: No Way Home recaudó USD 14 millones durante su sexto fin de semana en cines, que se suman a una recaudación total de USD 720 millones y la convierten en la cuarta película más taquillera de la historia en EEUU, solo por detrás de Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019) y Star Wars: Episode VII --The Force Awakens (2015).