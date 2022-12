Soto: “Cerro Porteño lo está dilatando”

El caso del zaguero centro, Junior Barreto, por el momento de General Caballero de Mallorquín, continúa sin resolución por parte de Cerro Porteño y surgen nuevas ofertas para el futbolista.

“Cerro Porteño lo está dilatando y ahora ya llegó otra oferta por el jugador. Me hace dudar si Cerro le quiere o no al jugador”, expresó Fredy Soto, representante del jugador. Apuntó además que “Un club mexicano es el interesado y quiere abonar más de un millón de dólares por Junior. Veremos que sucede, lo de Fernando Fernández lo cerraron en dos días. Si en 48 horas no define Cerro vamos a ver otro club”, expresó el empresario. Según lo trascendido, habrá una nueva reunión en los próximos días, entre el presidente de General, Julio Aldama y un representante azulgrana.