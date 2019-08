Sos un desastre, pero sos nuestro desastre

Presidente, pensaba escribir que tu pusilanimidad y desorientación ya rayan lo absurdo y que, si es por mí, no te elegiría ni para encabezar una comisión proempedrado. Pero mis sentimientos democráticos y el pavor que me da tener un jefe del Ejecutivo débil por cuatro años más y a las puertas de una recesión económica me conminan a ser prudente.