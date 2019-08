Sondeo muestra que ya no se cree en palabras del presidente

Así como la encuesta de CIES muestra que el Gobierno no cumplió con las expectativas que se depositaron en él, también revela que ya no se cree en el discurso del presidente Mario Abdo Benítez . Así, el 78,2 por ciento no cree en lo que dice Marito, y solo el 21,8 por ciento le da crédito.

En Asunción y Gran Asunción la desconfianza aumenta, ya que el 81 por ciento no cree en lo que dice el mandatario, y el 19 piensa lo contrario; mientras que en las principales cabeceras departamentales el 73,7 por ciento no cree en lo que dice y el 26,3 por ciento aún confía en él.

Por si fuera poco, al culminar el primer año de Gobierno el 84,3 por ciento cree que Mario Abdo no cumplió con las promesas que efectuó en su campaña, mientras que el 13,1 por ciento si lo cree y el 2,6 por ciento no lo sabe.

En Asunción y Gran Asunción los números son más críticos, pues el 86,6 por ciento cree que Mario Abdo no cumplió con las promesas de campaña, mientras que el 11,8 por ciento piensa diferente y el 1,6 por ciento no lo sabe. En las principales cabeceras departamentales el 80,7 por ciento cree que Abdo no cumplió lo que prometió, en tanto que el 15,1 por ciento dice que sí y el 4,2 por ciento no sabe.

Además, cuando el jefe de Estado asumió el cargo en el Ejecutivo, en su discurso de asunción retumbó aquella frase “caiga quien caiga”, como un símbolo de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el 69,8 por ciento de los encuestados considera que el Gobierno aplica el “caiga quien caiga” únicamente a los rivales políticos, mientras que el 21,3 por ciento opina que la frase llega a todos los sectores y el 8,9 por ciento no lo sabe.