Solo le vino a la mente saltar, dice joven que se salvó de milagro

Imágenes del circuito cerrado muestran el momento en el que el joven logró esquivar el impacto del automóvil, aunque no pudo evitar sufrir una fisura de rodilla.

A pocos días de aquel hecho, Miguel conversó con NPY y sostuvo que el accidente pudo haber sido mucho peor. “Pudo ser mucho peor, yo no iba a estar acá contando esto si tenía el celular (en la mano), de milagro estuve atento a mi camino”, relató.

Miguel Ángel recordó que solo le vino a la mente saltar lo más que podía para tratar de evitar el impacto del automóvil. “Yo salté y logré liberar la pierna izquierda, pero me agarró la pierna derecha y me apretó contra el muro”, indicó y dijo que del susto no pudo dormir a la noche.

“Esa noche no dormí por eso, por el susto que pasé. Fue el susto de mi vida”, afirmó.

El impacto le provocó una fisura en la rodilla y tiene 20 días de reposo. Su cuadro es favorable y espera pronto lograr el alta médica para volver a sus actividades diarias.

En otro momento, Almada lamentó que el responsable ya no se hiciera cargo, ni volviese a preguntar acerca de su estado de salud.

Ese día una mujer de nombre Liz lo ayudó. “La que se hizo responsable fue una señora que estaba en el sitio. Le agradezco a la señora Liz. Yo estaba delirando en el asfalto y ella me ayudó”, señaló el joven.

Almada se salvó milagrosamente de ser arrollado por un automóvil, luego de que este realizara una maniobra para evitar chocar contra una camioneta que le salió al paso.

El uruguayo Emilio Gustavo Teperino Da Silva, de 32 años, conducía el automóvil implicado, el cual perdió el control tras esquivar a una camioneta que le salió al paso. Según el informe policial, al conductor se le practicó la prueba de alcotest, cuyo resultado arrojó 0,0 mg/l. El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N° 4, Cristian Roig.