Sobresale vendiendo frutas y verduras en Colonias Unidas

Muchas personas que no tienen un trabajo fijo y no perciben un salario mensual, durante la pandemia complica bastante su situación económica. Pero para quienes quieren trabajar y producir para no pasar necesidades, siempre hay algo para hacer. Esa es la filosofía de Ezequiel Quintana, un hombre que todos los días trae frutas y verduras desde Encarnación a Colonias Unidas, Departamento de Itapúa.