Situación de HC ahonda división en plena campaña del Partido Colorado

No estuvieron Arnoldo Wiens y tampoco Nicanor Duarte Frutos, quienes últimamente se muestran con Santiago Peña como signo de unidad. El motivo fue la presencia de Horacio Cartes, a quien cada día más le están afectando las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

El candidato a gobernador de Central no ocultó que haya división y arremetió contra Mario Abdo, porque considera que este opera a favor de la Concertación y recientemente dijo a una radio que “quien no va apoyar a la Lista 1 que se quede en su casa, que deje de interferir en la campaña”.

Mario Abdo llamó la atención al decir que está a favor de la alternancia, ya que debería ser “moneda corriente” y pidió no asustarse ante esa posibilidad.

Cartes sigue prometiendo un futuro de ensueño de la mano de Peña, quien lleva adelante una campaña donde tiene que compartir escenario sorteando a quienes quieren estar con Cartes y quienes no. Además viene cometiendo algunos sincericidios en sus expresiones, como de comparar los niveles de criminalidad de nuestro país con los países nórdicos, excluyendo a las fronteras.

En el ámbito empresarial, Cartes tuvo que deshacerse rápidamente de sus acciones y pasar a sus hijos y otras personas para que las empresas puedan seguir operando. También perdió un frigorífico, Chajhá, donde se tuvo que disolver la sociedad.

En el ámbito partidario, delegó sus facultades administrativas para que los vicepresidentes y tesoreros se hagan cargo de las finanzas, pero su presencia como presidente del Partido Colorado es algo que los bancos ven como un inconveniente para otorgar préstamos y hasta el momento no hay novedades de los G. 37.000 millones que se precisan para la campaña. La excusa que señalan los tesoreros desde hace varias semanas es que aún no están listas las documentaciones. Mientras esta situación es vista como un rechazo de los bancos a hacer gestiones con una organización donde Horacio Cartes está a la cabeza, algunos referentes del oficialismo como Lilian Samaniego piden su renuncia, mientras los demás hablan en silencio con el gesto de no aparecer en ninguna actividad donde esté él.

Restan menos de 60 días para el día D y los colorados siguen en medio de la incertidumbre, tras la sanción financiera impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).

Lilian Samaniego anunció que recomendará a Cartes que renuncie al cargo porque está poniendo en riesgo al partido. “Voy a esperar unos días para llamar a Cartes y aconsejarle que renuncie a la presidencia del partido. Estoy muy informada de lo que está pasando con los bancos”, dijo.

A su vez, Mauricio Espínola, quien es considerado como un vocero del presidente Mario Abdo , manifestó su apoyo sin condicionamientos a Santiago Peña, “pero sin Horacio Cartes”.



Hoy existe un vacío en la conducción administrativa de la ANR. Doy mi apoyo a Santiago Peña.

Mauricio Espínola,

candidato a diputado.



Quien no va a apoyar a la Lista 1 que se quede en su casa, que deje de interferir en la campaña. Para mí está bien definido.

Luis Fernando González,

candidato a gobernador.