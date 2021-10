“Sistema fragmentará al Senado y debilitará al presidente y votante”

Volver a bloquear las listas, principalmente en el Senado, es la idea que defiende junto con otros politólogos, que ya advirtieron sobre los efectos del cambio durante el debate que se dio en 2019.

El primer resultado del desbloqueo será, según Carrizosa, la fragmentación en el Senado, no tanto en Diputados.

El profesional explicó que la naturaleza en Diputados es la representación local, por tanto, siempre fue una cámara particularista, pero el Senado es una representación a nivel país, y esta se verá afectada por una política individualista.

Por ejemplo, Alto Paraguay, que tiene un solo diputado, tiene un candidato que se elige de forma individual, por lo que no cambia nada con un sistema u otro. Pero como se vio en Asunción, el sistema D'Hondt favorece siempre a partidos grandes, por lo que, si hay mucha fragmentación en la oposición, esta será castigada en Senado, que sí sufrirá muchos cambios. “La oposición recibirá menos escaños que los partidos grandes que corren unidos. Pero la distorsión del D’Hondt es más fuerte cuando los distritos son chicos, entonces, el D’Hondt no va a castigar a los partidos chicos si no se unen para correr en el Senado, eso significa que esta cámara puede tener fragmentación intrapartidaria porque todos los legisladores se vuelven más individualistas, persiguiendo el voto personal”, remarcó.

Pero el Senado no solo tiene el potencial de tener muchos partidos sino también que estos tengan mucha división interna. “Puede fomentar el voto interpartidario porque si a mí no me conviene estar adentro de una lista yo puedo correr en una lista chica, y como el distrito del Senado es grande, entonces el D’Hondt no me va a castigar tanto por correr en una lista chica”, apunta.

En ese sentido, Carrizosa menciona que la política no debe verse de un modo individual, como fomenta el desbloqueo, ya que son las mayorías las que legislan. “La atomización dificulta la gobernabilidad y promueve leyes que son particularistas. Por ejemplo, si soy de Alto Paraguay, lo único que me interesa es lo que piense esa población porque otros no me votan. Entonces, si se infla el presupuesto para construir un puente ahí a mí no me molesta”, puntualizó.

Presidente débil. El desbloqueo fragmenta y la fragmentación debilita al presidente, afirmó el politólogo, alertando que esto puede ser peligroso porque Paraguay tiene un sistema presidencialista y no parlamentarista.

En nuestro sistema, el presidente se rige por un periodo fijo de gobierno. “Es decir, si pierde mayoría igual se queda como presidente y se vuelve débil, pierde legitimidad y gobernabilidad, y el gobierno se desestabiliza”, precisó.

Financiamiento. Carrizosa resaltó que el desbloqueo encarece la campaña, ya que en vez de trabajar todos por una lista, cada candidato debe conseguir sus propios recursos, en un proselitismo individual.

“También afecta en cómo voy a legislar porque necesito que la gente conozca mi nombre. Es el tipo de legislación que promueve. Todos van a querer sacar del Estado y nadie va a cuidar el presupuesto nacional, y puede llevar a que nos endeudemos bastante y que nadie se preocupe porque todos estiran hacia su lado y nadie se enfoca en el bien común”, manifestó.

Falso voto castigo. No es cierto que se castiga a los candidatos con mala reputación, según apuntó el politólogo. Con la lista bloqueada, si el número uno espanta votos, el elector vota por otra lista. El voto castigo es más difícil con el desbloqueo porque, si el número uno tiene mala reputación, el elector le ignora y vota por el segundo, pero el voto queda para la lista y es muy poco probable que no ingrese igualmente el primero.

“El elector se siente feliz porque cree que le votó al bueno. Pero eso es errado porque el voto que le das al bueno igual le favorece al uno. Antes, si yo era presidente del partido, le iba a chutar de mi lista porque espantaba votos. Pero con el desbloqueo, me conviene no chutarle a nadie, ni al corrupto, porque cuanta más diversidad tengo, más las personas van a encontrar en mi lista lo que quieren”, destacó.

Esto pasó con la Asociación Nacional Republicana (ANR) y con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pero no con el Frente Guasu ni el Partido Patria Querida (PPQ), que tienen en sus filas más coherencia ideológica.

“Uno es más de izquierda y otro de derecha, entonces como tienen esa coherencia, es lo opuesto a diversidad”, subrayó.



Andrés Carrizosa,

politólogo.