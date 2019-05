Sinfónica del Congreso ofrece un concierto solidario con estrenos

El acceso a la presentación es libre y gratuito, y se solicita a los asistentes el aporte solidario de alimentos no perecederos que serán distribuidos entre los damnificados por la inundación.

Debido a que Sánchez Haase se encuentra de gira por Europa para la presentación de su ópera en guaraní Ñomongetá, en esta cita se contará con la presencia del director Héctor Ramírez en calidad de maestro invitado, y José Luis Urquieta, en el solo de oboe.

PROGRAMA y más. En la primera parte de la presentación se incluye la Obertura Coriolano de Ludwig van Beethoven (1770-1827), seguido de la composición El duque blanco, de Valeria Valle. Para la interpretación de esta pieza participará como solista el instrumentista chileno José Urquieta.

En la segunda parte de la noche sonará Alegoría de lo siniestro, del compositor y director de orquesta José Ariel Ramírez Duarte, pieza de un solo movimiento que suena en carácter de estreno mundial. La orquesta nacional cerrará su programación con la pieza Suite en re, opus 49, del francés C. Saint Saêns (1835-1921).

“Con la Alegoría de lo siniestro busco pintar imágenes sonoras de una categoría estética muy poco abordada, lo contrario a lo bello. Para mí es importante que el oyente conozca el sentido de lo torcido y lo desviado”, comenta José Ramírez.

“Eso me permite mostrar un sinnúmero de sonoridades poco habituales que no se muestran en orquestas sinfónicas. Entonces, el público estará inmerso en ese océano de sonoridades no habituales, insólitas, quizás algo inquietante y hasta de terror”, agrega el creador de la pieza.

Por su parte, el director Héctor Ramírez señala que la programación del concierto será “muy variada”, destacando la interpretación de la obra de Beethoven, además de la primera audición la composición de Valle.

El músico es uno de los referentes de la nueva generación en dirección orquestal, composición y docencia musical en el Paraguay. Es profesor superior de lenguaje musical, armonía, contrapunto, piano, arpa paraguaya, canto y flauta traversa. Ha estrenado obras como Katinaj, In Albis, Memoire Semantique, entre otras, en festivales de música contemporánea de Asunción.

El ciclo Música en los Palacios de Asunciónes una propuesta que ofrece la orquesta desde años atrás, y busca tras-ladar la música clásica a espacios emblemáticos que marcaron la historia de Asunción.