Sobre la situación de uso de suelo, el edil Félix Ayala (PLRA) comentó que aún no se estableció qué es lo que se puede realizar en la Avenida Costanera y en dónde, por lo que planteó que la Junta Municipal asuma la elaboración de una ordenanza.

Indicó que existe deterioro de los baños y sus cuidadores de a poco se instalan con puestos comerciales y avanza la ocupación del espacio público.

En cuanto a los puestos de comidas rápidas, señaló que también debe existir claridad en los criterios para permisos para la instalación.

Sobre la Costanera Norte, si bien aún es zona de obras, el uso ya es público por lo que la Municipalidad, consideró, de alguna manera debe asumir

Mercado. El concejal Humberto Blasco (PLRA) señaló que la regularización no es precisa, se avanza sobre el espacio público y puede irse de las manos si no existen acciones inmediatas. “Si no tomamos medidas urgentes y firmes se convertirá en un mercado libre e incontrolable, restándoles otra vez el espacio verde a peatones y a familias que van a buscar esparcimiento en un sitio saludable”.

Agregó que es urgente trabajar sobre el plan regulador de la Franja Costera para definir las áreas comerciales, ambientales, residenciales y sociales. Resaltó además que hay mucha demanda de desarrollo inmobiliario, pero no existe regulación para ordenar dichas iniciativas. Acordaron llamar a directores municipales.

Comité. El director de Franja Costera, Jesús Pereira, aseguró que “se está estableciendo” un comité regulador de usos de la zona, integrado por direcciones municipales, “para poder dar expeditivamente los permisos y estén amparados tanto los ciudadanos como los proveedores de servicio de una manera ordenada”.

Indicó que existen varias ordenanzas que rigen actualmente la forma de gestión del espacio de la Costanera. “Desde el Municipio se gestiona el permiso y el control es por parte de la Dirección de Vigilancia. Como muchos inmuebles municipales están en proceso la concesión de estos espacios para uso privado y público, de equipamientos urbanos”. Afirmó que también se trabaja, a nivel interinstitucional, en la actualización del plan regulador.