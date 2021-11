Sin estudio ediles oficialistas de CDE aprueban presupuesto para el 2022

En la bancada opositora señalaron que recién el lunes al mediodía se les entregó la copia del documento, de más de 50 páginas, enviada por el Ejecutivo municipal, y que no tuvieron tiempo suficiente para analizarla. Era evidente que la mayoría de los ediles no tenían ni idea del documento aprobado. Toda la discusión giró entre cuatro concejales.

La concejala más votada Valeria Romero solo atinó a secundar la moción del concejal Mario Portillo, uno de los firmantes del dictamen, de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Legislación, que recomienda la aprobación del proyecto. La edil, la única que logró el rekutu por el Partido Liberal, dijo que hubo suficiente tiempo y que incluso hubo dos pedidos de informes que fueron remitidos por el Ejecutivo. Dijo que tras el análisis encontraron que sí corresponde aprobar para no “entorpecer el trabajo del Ejecutivo municipal” teniendo en cuenta que el plazo para su estudio y consideración vence este fin de semana.

Asegura que con mucho “sacrificio” lograron elaborar el dictamen con los asesores, por lo que solicitó la aprobación.

DEFENSA. El intendente municipal, Miguel Prieto, defiende el proyecto asegurando que contempla inversiones sin precedentes en el municipio. Señala que apuntala la reactivación económica y obras de gran relevancia para el desarrollo, como la adquisición de la planta asfáltica.

El concejal colorado Ernesto Guerín pidió, sin éxito, más tiempo para analizar el documento y tratarlo durante una sesión extraordinaria el viernes, teniendo en cuenta que el plazo vence el sábado.

El abogado Pedro Acuña, presidente de la Junta Municipal, asegura que es un presupuesto equilibrado, ya que gran porcentaje del mismo se destinará a la construcción de obras para el bienestar de la ciudadanía. “Entre los grandes proyectos figuran empedrados, reparación y construcción de plazas públicas y otras que a la vez implicarán la generación de fuentes de trabajo”.

El concejal Sebastián Martínez, oficialista, dijo que no hay tiempo y no tienen la culpa sobre las fechas de las elecciones y el tiempo establecido para el juramento. “Las cosas se dieron así y estamos a días del vencimiento del plazo, o sea es el momento, no tenemos tiempo que perder”.

Mencionó que dentro de las erogaciones 35% corresponde a gasto en personal, 39,5% a gastos no personales y 25, 5% a gastos de capital. “Tenemos un presupuesto equilibrado, tenemos orientación a resultados y proyectos que son de beneficio para la comunidad, para los diferentes segmentos de la sociedad, es una necesidad que tiene nuestra ciudadanía, que le demos respuestas y podamos hacerlo en el plazo correspondiente”. Dijo que si no aprobaban el proyecto se quedarían con el del año anterior. “Se hizo esto de manera responsable para darle resultado a nuestra comunidad”.