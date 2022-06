Sin el FG ni Euclides, la Concertación  firma acuerdo

La ausencia del Frente Guasu en el convenio opositor fue minimizada por el titular del PRF, Guillermo Ferreiro, quien, sin embargo, confía en que la agrupación se integrará a la Concertación antes de la fecha límite de inscripción de solicitud de reconocimiento de alianzas y concertaciones al TSJE, que es el 27 de este mes.

Un preacuerdo se había firmado hace un mes, documento que fue “pulido” y consensuado entre todas las partes y hoy será presentado oficialmente.

“La situación real del Frente Guasu es que ellos nunca salieron de la Concertación. Quieren arreglar primeramente un proceso interno suyo, de debate de candidatos, y que luego volverían”, dijo Ferreiro.

Desde el FG informaron que mañana en mesa de presidentes de dicha agrupación se discutirá el tema de la Concertación, por lo que es un hecho que Esperanza Martínez no esté presente esta mañana durante la firma del acuerdo.

No obstante, para los principales líderes del FG no existe apuro para tomar una decisión, ya que aún queda mucho tiempo.

Euclides. El ex ministro del Interior y ex canciller nacional se rehúsa hasta el momento a formar parte e incluso tiene un claro acercamiento al llanismo. Según versiones, Euclides se cortaría solo e incluso se menciona una eventual dupla con Hugo Fleitas.

“Hablé con Euclides Acevedo y me dijo que mientras no tenga reconocimiento de su partido, no quería acercarse aún. Hay posibilidades. Las bases de todos los grupos exigen no dividir más a la oposición”, dijo Ferreiro.

Cargos. Un punto de controversia de la oposición es sobre la conformación de listas para el Parlamento en 2023. Se prevé que para las internas se presenten en alianza o concertaciones los sectores que combinen sus listas. Otra opción es la posición de ciertas organizaciones políticas sobre los cargos plurinominales. Patria Querida, por ejemplo, ya optó días atrás por la opción de presentarse mediante una sola figura jurídica partidaria para el Parlamento.

Candidatos. Mientras tanto, una gran cantidad de precandidaturas ya se dieron a conocer dentro de la Concertación. Además de las precandidaturas a la presidencia, cuya lista integran el titular del PLRA, Efraín Alegre; los diputados Sebastián Villarejo y Kattya González; Soledad Núñez; Martín Burt y Hugo Fleitas, a más de Paraguayo Cubas, también algunos más ya avanzan en la posibilidad de conformar chapas.

Las opciones de Alegre serían dos. Esperanza Martínez, si se incorpora a la Concertación, o se podría decantar por la opción del ex senador Hugo Estigarribia.

Fleitas y Burt tienen acercamiento a Euclides Acevedo, de la mano del senador Blas Llano. Soledad Núñez y Kattya González últimamente demuestran sintonía.

Se aguarda que todos los citados anteriormente estén presentes esta mañana para la firma del acuerdo y para dar pistas sobre sus eventuales duplas.