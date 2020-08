Sin conocer a RGD, dos hermanos tienen denuncias por supuesta estafa

Ambos son comerciantes de Azúcar Villalba, que compraban productos de Azucarera Iturbe. A fin de pactar la relación entre ellos, firmaban contratos donde se establecía el monto del azúcar a entregar y la fecha a realizarse el pago.

“Siempre se entregaba ya un cheque diferido a la fecha en que se tenía que entregar el azúcar, ya que las compras con la azucarera siempre se hacen adelantadas y ellos tenían que entregarnos el azúcar en la siguiente zafra”, relató Gabriel.

Por contratos firmados entre ambos, quedaron que si Azucarera Iturbe no podía entregar los productos a Azúcar Villalba, los cheques no podían ser cobrados y estos debían ser devueltos, comentó la abogada Cynthia Miranda.

LA PESADILLA. Pese a que el convenio era con la azucarera, llamativamente los cheques entregados por adelantado fueron a parar a manos de RGD, hoy imputado por usura y lavado de dinero.

“Ellos –ambas azucareras– vinieron trabajando por años, hasta que por lo visto esta gente ya no tuvo forma de cumplir y lo que hicieron fue que en vez de devolverle los cheques a mi cliente, Azucarera Iturbe, transfieren los cheques al señor Ramón González Daher y como tiene influencia política y económica, denuncia por estafa a Gabriel”, detalló Miranda.

Al parecer, la Azucarera Iturbe tenía una deuda con RGD, “entonces con tal de que no le saque todo, ellos le dieron todo lo que tenían, incluidos los cheques, que ya no tenían valor, porque ya no tenían azúcar para entregar”, mencionó Gabriel. Tanto él como su hermana fueron denunciados en el 2014 por Ramón por supuesta estafa.

Gabriel enfrenta dos procesos; uno de ellos fue elevado a juicio oral, por G. 1.805 millones y está fijado para este jueves. La segunda denuncia, por G. 1.125 millones, la Fiscalía ayer pidió el sobreseimiento definitivo. Ambas causas lleva la fiscala Mirtha Ortiz, de Luque.

En cuanto a la hermana del afectado, Tania Villalba, ella también fue denunciada por supuesta estafa de G. 1.200 millones por RGD, porque también se hizo acuerdos con cheques a nombre de ella y la causa fue llevada a juicio, con fecha de inicio este viernes 21 y también lleva la fiscala Ortiz.

NO ES EL FUERO. Lo que denuncian en este caso es que Ramón utiliza el ámbito penal y no el civil para ganar los casos y cobrar. Según Miranda, “como el ámbito penal es más sensible, entonces lo que hacen es tratar de extorsionar a las personas para cobrarles”.