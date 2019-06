Sin agenda clara, Hacienda y el BCP van hoy al Brasil

“No quiero hacer presunciones porque no sé qué van a sacar (las autoridades de Brasil) mañana (por hoy) y espero que me quiera el ministro cuando me reciba; (…) tuvimos la suerte de que nos pueden recibir y nos vamos”, fue lo que atinó a contestar ayer el ministro de Hacienda, Benigno López, al ser consultado sobre los temas que se abordarán en la capital del país vecino, en la visita que realiza con el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero.

Ante la insistencia de los medios de comunicación, López explicó que acuden a pedir información y dar explicaciones, “si es que hace falta”, para intentar reanudar las operaciones de remesas de billetes. Esta actividad fue suspendida luego de que se publicaran detalles de la investigación del caso Lava Jato en Brasil y su supuesta vinculación con la remisión de reales desde el sistema financiero paraguayo.

“Lo bueno es que nos reciben, que vamos a tener reuniones y vamos a enterarnos del problema, a nivel de autoridad con autoridad. Yo no tengo ninguna comunicación oficial de nada, yo sé del problema que está en la prensa, hablé con los bancos y me dijeron que no están pudiendo remesar los reales, lo que genera un problema no al banco, sino a la región, al comerciante”, expresó.

El titular de Hacienda sostuvo que manejan informaciones dispersas y que primero deben entender lo que pasa para tomar medidas. Consideró además que las trabas impuestas a la exportación física de divisas puede ser un golpe importante para la economía en su conjunto.

“Es un tema que hay que analizar a profundidad; si yo no quiero recibir mi moneda algún problema tiene que haber, la moneda es brasilera. No sé con qué está relacionado, mañana (por hoy) vamos a saber y el jueves vamos a poder hablar de qué podemos hacer”, añadió.

Finalmente, recordó que la decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es “accionar rápido” ante la suspensión de exportación de reales. Este tema está presente en la opinión pública desde hace dos semanas, tras las primeras publicaciones que salieron en la prensa brasileña sobre el presunto involucramiento de bancos locales y sus corresponsales, como el banco Paulista, en operaciones de remesas de divisas que aparentemente no pueden ser justificadas con el comercio de frontera.

Miguel Mora, economista jefe del BCP, recalcó que recibieron el pedido de información por parte del Banco Central de Brasil y aseguró que los volúmenes de exportación de divisas coinciden con los números que se manejan en los negocios de reexportación. “Tenemos argumentos suficientes para poder explicar esto, la reexportación es un comercio de frontera de USD 3.200 millones, se desarrolla en Ciudad del Este y Salto del Guairá, y hay un ingreso de reales muy importante porque las transacciones se realizan en reales”, aseveró.