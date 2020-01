Siguen los problemas en tenis de mesa

“Nos constituimos hoy en el local de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa, en la SND y no pudimos ingresar, estaba cerrado el local”, mencionó Marcelo Barboza, miembro titular de la nueva directiva que preside Eduardo Chenú Vargas.

“Entonces acudimos a la SND, en donde la ministra, Fátima Morales, no nos recibió, siendo que ella tendría que ser la primera en poner interés en que esta situación se solucione”, expresó.

La nueva directiva de la FPTM tuvo que reunirse en un salón, a instancias del jefe de gabinete Arnaldo Chamorro, quién prometió ayudar para solucionar el caso. Más adelante, Marcelo Barboza añadió: ”En diciembre se hizo la elección, nueve clubes votaron y es lamentable que hasta el momento sigan poniendo el palo en la rueda, solo queremos trabajar por el tenis de mesa. Le dijimos a la ministra que vamos a acompañar su proyecto, el trabajo que están haciendo para los Juegos 2022, pero parece que no le importa, así estamos en manos de esta gente que no quiere trabajar por el engrandecimiento del tenis de mesa”, subrayó.

NO HABLAN. El diario Última Hora lleva varios días intentando conversar con la anterior administración de la Federación; sin embargo, no han respondido a las consultas. Varios miembros del equipo oficialista integran por sistema D'Hondt la nueva directiva, pero no hablan.