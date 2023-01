"Si Abdo quiere mantenerse al margen es su decisión y respeto"

El delfín de Horacio Cartes, Santiago Peña, ganó las internas coloradas para la presidencia de la República y se jugará el futuro del cartismo el 30 de abril. Él y su líder, Horacio Cartes, derrotaron a Mario Abdo Benítez. Luego de tantas acusaciones de por medio se hace esperar el “abrazo republicano” con el presidente de la República, lo cual ya se dio con su ex adversario Arnoldo Wiens. En este contexto de peleas recientes, ¿logrará la ANR mantenerse en el poder nuevamente de mano de Cartes? Es la pregunta de mucha gente, teniendo en frente por tercera vez a Efraín Alegre como candidato principal de la oposición. Peña se muestra seguro de lograr su objetivo y sostiene que la designación de significativamente corrupto, por parte de Estados Unidos para su líder, no será inconveniente en caso de llegar a la primera magistratura.

–Recientemente se dio una reunión con Arnoldo Wiens. Después de todo lo que fue el proceso de las internas, ¿se pueden olvidar esas descalificaciones como “secretario de Horacio Cartes”?

–Sí, el mote de secretario siempre dije que no me incomoda en lo más mínimo porque no es cierto. No genera ningún agravio eso. Pero son cuestiones que se utilizan mucho en campaña política y yo creo que es importante diferenciar aquello que uno dice en campaña y aquello que uno dice después de campaña. Este diálogo que hemos tenido ha sido muy sincero, donde hemos hablado de nuestras propias experiencias, de cómo nos vemos nosotros como actores políticos en los próximos años. Cómo podemos aportar en la construcción de un Paraguay que genere mejores condiciones a cada uno de los paraguayos.

–En cuanto al presidente Mario Abdo Benítez, mencionó que le dolió el hecho de que él no haya aceptado una reunión que planteó y designó a un intermediario, Arnaldo Franco. ¿Eso sigue siendo así o hay algún avance al respecto?

–No ha habido ningún cambio. El cambio más importante es la reunión con Wiens. Mi pedido fue que se incorpore activamente en la campaña y tenemos su aceptación. Los temas operativos quedan a cargo del senador Arnaldo Franco y del jefe de campaña José Alberto Alderete.

– ¿Es imprescindible para la campaña que se dé un paso adelante, el “abrazo republicano” con Mario Abdo Benítez?

–No, yo creo que ya se ha dado un avance muy importante con Wiens. Si él (Abdo) prefiere mantenerse al margen, es su decisión y yo la respeto. Desde mi óptica correspondía que él como presidente y líder del movimiento Fuerza Republicana pueda conversar con él. Hice mi parte, lo otro es decisión de él, pero no genera ningún cambio.

–Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado y líder del movimiento que le postula, está designado como significativamente corrupto. ¿Será un problema a la hora de relacionarse con Estados Unidos?

–No será ningún problema. Del mismo modo que el actual presidente Mario Abdo no ha tenido ningún problema después de que designaron al vicepresidente de la República (Hugo Velázquez). Creo que hay responsabilidades que son de los países y responsabilidades que son personales.

–¿Cómo van a estar lidiando con la campaña de la oposición que les acusa de mafiosos?

–Como la hemos lidiado a lo largo de más de 10 años. Creo que todos los ataques a Horacio, desde su incursión en la política desde el año 2010, han seguido siempre esa misma línea discursiva que no le impidió a él ser presidente de la República y no le impide ser hoy presidente del Partido Colorado. Si me preguntás qué le respondo. Le respondo que siga participando.

–¿Qué opinión le merecen los demás candidatos de la oposición?

–Creo firmemente en la oferta amplia y pluralista electoral. La participación de Euclides, de Payo Cubas y Chilavert enriquece la oferta electoral. Le da a la ciudadanía un abanico mucho más amplio de oportunidades. Van a haber algunos que se sientan más atraídos por el discurso de uno u otro y ayuda a que también no haya esa polarización, donde uno no elige a alguien por sus propuestas, sino al menos peor. Con esto tiene opciones. Las listas desbloqueadas dan opciones al ciudadano dentro del abanico de candidatos a diputados y senadores del Partido Colorado, están absolutamente todas las líneas de pensamiento, experiencia en los ámbitos educativo, ambiental, económico. Eso enriquece. Claramente es una gran ventaja y veo de manera positiva.

–En caso de llegar a la presidencia, ¿cuáles serán los primeros cambios que se estarán generando?

–Estoy poniendo mucho énfasis en la generación de empleos. La pandemia y el estancamiento económico han tenido un impacto mayor sobre aquellos sectores vulnerables que dependen del empleo. Mi idea es abocarme a la generación de empleos y en ese proceso tiene que haber una facilitación de negocios, tenemos que sentarnos con los diferentes gremios empresariales y ver qué es lo que necesitan. Tenemos que avanzar en los procesos de formalización. El énfasis va a estar en la generación de empleos. También vamos a optimizar las políticas públicas. Tenemos que ponerle al ciudadano en el centro del Estado, hay que modernizar la estructura del Estado, no está mal hecho, sino está desfasado. Hay muchos funcionarios que están designados a hacer funciones que no tienen valor para la ciudadanía.

–En cuanto al ámbito educativo, vimos bastante polarización en el debate del Plan de Transformación Educativa. ¿Qué hará con ese plan en caso de que llegue a la presidencia?

–Hay que sacar todo lo que genera duda y temor. No hay una discusión sobre si hace falta mejorar la educación del Paraguay. Todos estamos de acuerdo. Tenemos que concentrarnos en lo que no estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo tenemos que dar claridad, seguridad y certeza. Eso se construye con credibilidad, confianza. Yo tengo la firme convicción de avanzar en ese proceso de reconstrucción de la confianza y en aquellas áreas donde haya duda poner certezas y seguridad.

–¿Cuándo empieza la campaña?

–El 10 de enero se hará la proclamación oficial de las candidaturas y de las autoridades electas de la Junta de Gobierno. Probablemente en la segunda quincena de enero empezaremos a recorrer los diferentes departamentos del Paraguay para acercar nuestro mensaje de que vamos a estar mejor.

–¿Desde cuándo van a estar unificando las bancadas?

–Queremos contar con las bancadas unificadas de manera inmediata ya en la Comisión Permanente que está sesionando. Nosotros hemos acompañado la designación del diputado Ángel Paniagua para que presida la Comisión Permanente y estamos planteando que se puedan unificar las bancadas en todos los órganos colegiados. En Diputados, en el Senado, en las Juntas Municipales, los consejos de presidentes de seccionales en Asunción y en todos los departamentos.

–Wiens planteó nuevamente el juicio político a Antonio Fretes.

–Entiendo la posición, pero yo tengo una posición diferente y creo que en ese sentido tenemos que concentrarnos en el fondo de la cuestión, para el 1 de marzo, cuando reinicie el Parlamento van a faltar apenas unos días para que se dé el cese de funciones de Fretes. Nosotros no acompañamos.

–Se cuestionó que con Pedro Alliana faltó el debate en la Junta de Gobierno. ¿Cambiará con Horacio Cartes?

– Yo creo que el cuestionamiento a Pedro Alliana fue infundado. Se ha ampliado el espacio de diálogo de manera importante. Pedro fue presidente de la Cámara de Diputados, también, y en ese sentido tuvo que administrar el cuerpo colegiado más grande donde el Partido Colorado tiene bancada mayoritaria. Esto es como el ataque que me hacen a mí, del ser secretario de Horacio. Debemos mirar la gestión de Pedro con la cantidad de nuevos afiliados, las finanzas, los institutos de formación de la ANR. Ha sido una gestión brillante que va a quedar para la historia como una de las mejores.

–Sí, pero lo que se cuestiona es la falta de debate en la ANR con los miembros de la Junta de Gobierno.

–La verdad es que desde el 2015, cuando asume Pedro Alliana, Colorado Añetete, hoy Fuerza Republicana, decidió no participar, excepto en casos muy específicos cuando tenían que tratarse temas como el Presupuesto.

–¿Va a asumir el cargo de miembro de la Junta de Gobierno?

–Sí, soy el miembro de la Junta de Gobierno número 1 y por más que no sea el más votado, ya que Arnoldo fue el más votado, pero la lista de Honor Colorado recibió más votos. Voy a asumir y voy a participar de las reuniones hasta el 15 de agosto, cuando asuma la presidencia de la República y luego voy a pedir permiso.

–¿Se estará conformando un comando de campaña con miembros de ambos movimientos?

–La campaña se va a encarar desde la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva del partido va a tener una representación pluralista entre representantes que fueron electos por Honor Colorado y Fuerza Republicana.

–¿Quiere decir que la Junta de Gobierno tendrá un rol más fuerte?

–Sí, será fundamental. La campaña se va a dirigir desde nuestra sede en la Junta de Gobierno.

–¿Cómo observó el día de las elecciones?

–Creo que hay elementos positivos y elementos que fueron preocupantes. Fue una jornada masiva y todos los locales de votación estuvieron abarrotados de personas y creo que por ese lado fue muy positivo. En la campaña ciertamente siempre hay enfrentamientos y siempre hay un desgaste enorme. Finalmente, nosotros tenemos la responsabilidad de motivar a la gente para ir a votar y la gente se fue a votar en masa. También hay que destacar que los resultados estuvieron rapidísimo. El Sistema TREP que también era una preocupación funcionó de manera espectacular, mucho antes del tiempo esperado. Eso generó muchísima confianza que nadie ha cuestionado. Estamos a pocos días de la proclamación y no hay ninguna duda sobre las autoridades y candidatos que fueron electos. Se manejó de manera transparente y eso es loable. En lo negativo, chocamos con muchos problemas, por ejemplo, la cantidad de electores en las mesas de votación, como consecuencia de que hubo menos máquinas de votación a raíz del incendio del depósito del TSJE. El hecho dejó que la gente que se iba estaba formando filas por mucho tiempo, y salía sin votar.

–¿Debe mejorar la labor del TSJE?

–Esto es un aprendizaje, donde la Justicia Electoral tiene que hacer un trabajo mejor en materia de planificación y preparación. Nosotros nos quedamos en las manos de un único proveedor de las máquinas. Nos quedó la sensación de que podíamos tener una participación mucho mayor y un proceso de legitimación mucho mayor, si es que no había problema en las mesas.

619.940 votos, obtuvo Santiago Peña en las elecciones internas del 18 de diciembre. Wiens logró 527.086 votos.

CANDIDATO DE ANR. Santiago Peña está tejiendo pasos hacia la unidad de su partido para ganar.

SIN MARITO. Hasta el momento no se reunió con el presidente, quien designó a un intermediario.

MÁS EMPLEOS. Dijo que si llega a la presidencia se abocará a la generación de más empleos.

DESDE LA JUNTA. La campaña se hará desde la ANR, donde se juntarán los movimientos.

Todos los ataques a HC desde su incursión en la política han seguido la misma línea discursiva que no le impidió a él ser presidente de la República y no le impide ser hoy presidente del Partido Colorado.