Shakira confiesa sufrir el "síndrome del impostor"

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación tras 12 años juntos, en junio del año pasado. Su ruptura se dio en medio de varios rumores de infidelidad por parte del ex jugador del FC Barcelona.

Tras la separación y luego de que Piqué comenzará una nueva relación con una joven llamada Clara Chía, Shakira rompió el silencio en una entrevista con la revista Elle, así como en algunas canciones: Te Felicito, la sesión 53 con Bizarrap y recientemente con TQG en colaboración con Karol G.

La cantante colombiana finalmente dio su primera entrevista televisada, compartida por N+ de Noticieros Televisa y la plataforma de streaming ViX. En dicha cita se abordó varios ámbitos, desde su ruptura, su colaboración con Bizarrap, su perspectiva del amor, hasta su papel como filántropa y su carrera musical, admitiendo que sufre el “síndrome del impostor”.

De qué se trata el “síndrome del impostor”

Según Aida Baida Gil, autora del libro Cómo superar el síndrome del impostor, quienes lo sufren “tienen la sensación de no estar nunca a la altura; de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces; de ser impostores, un fraude”.

Al respecto, Shakira compartió que sufrió del “síndrome del impostor”, que hace que no se crea tan capaz, tan hábil, tan creativa, inteligente o talentosa. No obstante, admitió que este la mantiene motivada.

Lea más: Shakira habla de la ruptura con Piqué y del desahogo con Bizarrap

“Esa pequeña patología me mantiene motivada, queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar”, señaló. “Es verdad que siempre fui inquieta y que tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si realmente tengo o aún me queda ese talento”, agregó.

También enfatizó en que “ahora tiene más ganas que nunca”. “La vida decidió colocarme en posiciones, a veces incómodas, para darme un entendimiento de cómo viven los demás [...]. He vivido la riqueza, he vivido la pobreza. He vivido la discriminación, el prejuicio [...]”, añadió.

“Siempre estoy cambiando mi punto de vista [...]. Siempre estamos evitando el dolor, pero resulta que el dolor es parte de la vida”, agregó. También señaló que ahora tiene más confianza en la vida: “Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte”. “Hay que tener fe, fe en uno mismo”, finalizó.