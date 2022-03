SET denuncia a Gobernación del Guairá por uso de facturas clonadas y otras irregularidades

En ese sentido, el funcionario señaló a través de Monumental 1080 AM que presentaron cargos por el uso de facturas clonadas o de contenido falso; por obstrucción, debido a que los funcionarios "no colaboraron" al momento de la intervención que realizó Tributación, y por el registro de comisiones fantasmas en la entidad departamental.

https://twitter.com/AM_1080/status/1508535794939670528 Presentan denuncia por obstrucción a intervención a la Gobernación de Guairá



"La denuncia es por irregularidades, hechos punibles sobre utilización de documentos de contenido falso, además, versiones de algunas organizaciones que no recibieron recursos"#AM1080 pic.twitter.com/XVzJ72T8Nc — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 28, 2022

Asimismo dijo que en la Gobernación se violaron dos disposiciones legales, tanto por la falta de colaboración como por el “desconocimiento propio de la ley”, debido a que la cartera de Tributación tiene la atribución de pedir documentaciones a todos los contribuyentes del país.

Comisiones vecinales presuntamente fantasmas

Óscar Orué mencionó que “les llamó mucho la atención” que tras ir a verificar los domicilios en los que figuraban algunas comisiones vecinales que recibieron fondos de la Gobernación, encontraron que algunas ubicaciones eran patios baldíos, mientras que otras no fueron halladas.

“Fuimos a ver algunas comisiones vecinales. Algunas ni siquiera encontramos y otras encontramos donde hay patios baldíos, por ejemplo, donde registraron ante Tributación el domicilio de las comisiones vecinales y ellos recibieron recursos. Nos llama mucho la atención esto”, aseveró el viceministro.

Con relación a las documentaciones, Óscar Orué manifestó que desde Tributación presumen que se trata de facturas de contenido falso y que las comisiones vecinales serían fantasmas.

“Lo que nosotros presumimos es que las comisiones vecinales incluso no existen porque no las encontramos. La documentación que presentaron es solo para entregar los recursos y no sabemos dónde fue a parar ese dinero”, arremetió.

Al respecto, Orué aseguró que ya se puso a cargo del Ministerio Público la investigación correspondiente por todas las irregularidades y por la utilización de documentos de contenido falso, específicamente de facturas.

Organizaciones niegan haber recibido fondos

Entretanto, el viceministro de Tributación señaló que representantes de algunas organizaciones que figuran en los documentos como supuestos beneficiarios de la Gobernación del Guairá alegaron ante la SET que no recibieron los fondos.

“Les mostramos la documentación, la factura donde figura la recepción y ellos negaron haber recibido fondos de la Gobernación. Y bueno, una serie de irregularidades que se tienen que investigar más profundamente. Nosotros solo nos encargamos de la parte tributaria”, expresó.

Sobre el punto, Orué indicó a Última Hora que el caso también se pondrá a conocimiento de la Contraloría General de la República (CGR) este martes.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) llegó el pasado 25 de marzo hasta la sede de la Gobernación del Guairá, ante presuntas irregularidades sobre el uso de los fondos Covid.

Otro caso similar involucra al gobernador de Central, Hugo Javier, quien es investigado por presuntas irregularidades en su administración con el uso de los fondos por la emergencia del coronavirus. La causa fue abierta tras varios meses de la presentación de la denuncia por parte de los concejales departamentales, en junio del 2021.