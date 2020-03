Sesameros solicitan logística y créditos por la coyuntura

Los sesameros solicitaron al titular del MAG ayuda logística para almacenar la producción y créditos ágiles para solventar la cosecha, poniendo el producto como garantía de pago posterior.

Friedmann indicó que los productores no le hablaron de pérdida; muy por el contrario, pues ya se cosechó el 50% de los cultivos, sino más bien asumieron que las exportaciones se retrasarán a causa de la psicosis producida por este nuevo virus. “Ellos (los sesameros) no me hablaron de pérdida, me hablaron de que ya levantaron el 50% o un poco más de la cosecha, pero como obviamente se retrasarán sus exportaciones, entonces nos pidieron el apoyo por el tema del capital operativo, el crédito Warrant; o sea, ver una línea rápida y ágil para levantar toda la producción y no esperar”, expresó Friedmann.

Agregó que los productores, como es obvio, quieren vender toda su producción, “si es posible la semana que viene”, pero el ministro Friedmann reconoció que todo el movimiento comercial internacional se encuentra varado a causa de la situación del coronavirus. “El tema es que China está semiparalizada hoy porque cerraron sus puertos, entonces los países que le venden están ingresando a los nichos de mercado que compran la producción paraguaya, es ahí en donde les afecta a los productores de sésamo”, señaló. Agregó que cuando se normalicen las exportaciones, “los productores recuperarán los volúmenes, la agilidad y los tiempos, pero dentro de 6 a 8 meses”, estimó Friedmann.

Mercado nipón. El titular del MAG expresó que Japón es uno de los principales mercados del sésamo paraguayo, así como otros países asiáticos, pero no China. “La exportación continua, pero se redujeron los tiempos en un 25 a 30%, desde que se agudizó el problema del coronavirus en China. Ahora hay unas 10.000 toneladas que hay que cosechar aún, que sí tendrán que aguantar unos cuantos meses más (para poder exportar), entonces estamos viendo la logística de depósitos adecuados, porque no es un producto de almacenamiento convencional. Se trata de un proceso muy delicado y un problema de flujo de caja”, manifestó.

Señaló que la reunión con los sesameros resultó muy positiva e incluso él ya se comunicó con el titular del Banco de Fomento para encontrar un camino para evitar cualquier contratiempo que afecte a la campaña de sésamo que se viene desarrollando con bastante éxito, hasta el momento.