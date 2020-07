Seria acusación en Asociación de DDTT

El síndico de la Asociación de Técnicos del Paraguay, Ramón Battaglia, se acercó a ÚH para denunciar las supuestas irregularidades de la entidad específicamente del presidente Pedro Riveros de quien dice que ya no representa a la entidad. Añade que este no tiene potestad para llamar a la asamblea convocada para mañana a las 19:00 y cuyos candidatos a la directiva son Francisco Arce (presidente), Éver Almeida y Carlos Jara Saguier. Battaglia denuncia malversación de fondos y lesión de confianza; acusa a Riveros de “recorrer vendiendo carnés” a G. 50.000 y de realizar cursos cobrando G. 100.000 por persona sin dar cuenta alguna a la Asociación. Riveros, por su parte, en charla con la 1080 AM, confirmó la realización de la asamblea y que verá con sus abogados las medidas a tomar sobre las acusaciones personales en su contra, sin querer entrar en detalles.