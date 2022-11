Sergio Gaona cantó en celebración del Día de los Muertos

Gaona, cantautor, es un ex participante del certamen Yo me llamo. Comenzó a cantar a los 18 años, cantó con grupos de Mariachis, en 2006 recorrió Europa con la música. Ganó un disco de Oro con el grupo Súper Mariachi. Conformó la orquesta Los Maxi en el año 2012. En el año 2016 dejó la orquesta para interpretar a Juan Gabriel en el programa Yo me llamo.

Debido a su fama en el certamen de Telefuturo, el artista continúa trabajando como imitador de Juan Gabriel. Lanzó recientemente su segundo cedé titulado Sergio Daniel, con temas propios. Para contactarlo llamar al (0981) 194-444.

Parte del encuentro también fueron algunos sketchs inspirados en la citada película animada –a cargo de periodistas de la redacción–, la cual tiene su base en la tradición mexicana y muestra la esencia de la celebración. Tiene su origen como sincretismo entre las celebraciones católicas (Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos) y costumbres de los indígenas de México.