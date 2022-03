Serenidad y euforia en primera noche de A-ha en Paraguay

Al término del primer tema, un “thank you so much” inauguró la interacción de los artistas con el público, para luego escucharse un “Hey Paraguay”, que fue respondido con euforia. Niños, jóvenes y adultos se mezclaban en los diferentes asientos habilitados tanto en graderías como en el centro del estadio, que tuvo una gran parte de su capacidad ocupada.

Al terminar la segunda canción, el tecladista Magne Furuholmen se arriesgó con el guaraní y saludó con un “Mba’éichapa Asunción”, para luego preguntar al público cómo se encontraba y agradecer. “Gracias por invitarnos. Esta es nuestra primera vez en Paraguay”, comentó. El músico fue el integrante que tomó la tarea de dirigirse a los presentes, habitualmente llevada adelante en los conciertos por los vocalistas.

Serenidad. Por su parte, el vocalista de la agrupación noruega, Morten Harket, en todo momento demostró una actitud tranquila, casi discreta. Con una postura serena, se mantuvo concentrado la mayor parte del tiempo en el centro del palco. Por momentos, se movía con pasos sobrios sobre el escenario y en otros desplegaba largas y certeras miradas al público. El otro miembro fundador de la banda, el guitarrista Paul Waaktaar-Savoy, se comportó con un entusiasmo similar, aunque levemente más encendido.

Esa discreción se replicó del otro lado del escenario, donde en medio de la mayoría de los asistentes, que contemplaban sentados el recital, destacaban aquellos que disfrutaban de pie, al lado de los que bailaban y los que tenían el celular en lo alto para registrar las interpretaciones del trío que contó con el apoyo de otros dos músicos.

“Ustedes, muchísimas gracias”, expresó Furuholmen en otro momento en el que se dirigió al público, para luego emitir un “Rohayhu” y agregar “lo estoy intentando, lo estoy intentando”, al aludir a su dificultad con el guaraní.

euforia. Como era de esperarse, esa serena contemplación se quebró y transformó en una euforia que hizo vibrar el suelo de inicio al fin de la presentación de la canción insigne del grupo, Take on me. En otro momento, la interpretación de Crying in the rain, concentró la atención de los presentes, que respondieron con entrega en los vocales.

Un emotivo momento también se vivió cuando la penumbra que caía sobre el público fue desapareciendo con las luces que se desprendían de los celulares de varios asistentes que fueron envueltos por las melodías de un inédito tema presentado por el conjunto internacional.

En su primer encuentro con el público paraguayo, promovido por la productora G5Pro, A-ha presentó un total de 18 canciones, entre clásicos e inéditos, a lo largo de más de una hora y media de música.