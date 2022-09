SERENA Una leyenda

2 de setiembre de 2022, Nueva York. Serena Williams acaba de perder su partido de tercera contra la neozelandesa Ajla Tomljanovic y, en su último discurso en el US Open, regala emocionados reconocimientos a su familia, al público al que semanas antes confesó que ama entretenerlo. Es el retiro de la tenista más ganadora de la Era Abierta, quien el próximo 26 de este mes cumplirá 41 años.

La seis veces mejor de todas en el mítico Grand Slam neoyorquino, su torneo preferido y el primero de los 23 grandes que conquistó, anunció el 9 de agosto pasado, en una crónica firmada por ella misma en la revista Vogue, no solo que sería su último US Open, sino también su última parada antes de la jubilación: Una palabra que odia y que se convirtió, dijo, en un tabú que solo le trae llanto. Prefiere, escribió esta inversora de capital de riesgo con una fortuna de 260 millones de dólares, no hablar de jubilación, sino de “evolución”, mientras “estoy alejándome del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí”.