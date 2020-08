Sequera: “La ola más grande va a estar en Asunción y Central”

Dentro de un mes y medio, dos, le va a tocar a Asunción. La ola viene de Ciudad del Este, va a ser una ola grande para ustedes, pero va a ser pequeña para el país. La ola más grande va a estar en Central y Capital, prepárense”, advirtió ayer el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, quien ayer estuvo por el Departamento del Alto Paraná.

Refirió que en este momento los números de Ciudad del Este son muy parecidos a Asunción y Central. ”Pero la capital tiene 3 millones de habitantes, acá 810.000, un 1 millón podemos redondear y tienen los mismos números y no tienen laboratorio, recién ahora estamos inaugurando. Entonces los números que estamos viendo son mucho más pequeños de lo que son la realidad”, indicó.

Sequera, que habilitó ayer el laboratorio biomolecular del Alto Paraná, manifestó que los números no se pueden ocultar y hablan del momento que vive esta parte del país.

“Hoy tenemos cerca de 100 muertos, 50 corresponden a Alto Paraná, de esos 35 a 40 son de Ciudad del Este, eso por sí solo habla de la situación de la capital del Alto Paraná. Ya le va a tocar a Asunción, dentro de unos meses estará en la misma situación. Acá hay que poner todas las fichas ahora, hay que hacer el esfuerzo para poder avanzar en la cuarentena de manera inteligente, luego va a ser la otra urbe del país”, dijo.

Sequera insistió en que los números de Alto Paraná son fuertes y preocupan a Salud. “La bestia camina por nuestras calles, va a generar muchas bajas y que sea lo menos posible depende de la gente”, señaló.

La situación epidemiológica no es buena, la cantidad de fallecidos es importante. “Me tocó ver pacientes muy graves en terapia y sigue llegando gente en estado muy grave en las urgencias. Con el laboratorio acá, vamos a tener una película más completa. Los números que vemos de Ciudad del Este han de ser la puntita del iceberg. La epidemia es mucho más grande que en el resto del país”.

APERTURA DE PUENTE

Con relación a la apertura de la frontera, dijo que está bien sentarse a analizar. “Una apertura de frontera con restricciones con un monitoreo, por cupos de 500 a 1.000 personas e ir aumentando, hacer un circuito por el microcentro, por la zona de venta, con el tapabocas, yo creo que podemos ir pensando en las próximas semanas ya”, dijo.

Sostuvo que debe haber un compromiso de la ciudadanía esteña de usar el tapabocas, de no aglomerarse. “Los casos van a seguir aumentando, pero que no sea tanto. Esta batalla se gana en la calle. De parte del Ministerio el compromiso de aumentar las camas de terapia porque había un déficit histórico, hoy estamos por alcanzar 50, pero eso no va a dar abasto, ni Nueva York lo pudo. En la calle le frenamos al virus”, explicó.

AVANCES

Comentó que no se explica cómo teniendo la represa que genera la mayor cantidad de energía del planeta tenía un hospital público en condiciones lamentables. “Con la cantidad de dinero que genera esta represa para el país, tenían un hospital regional que parecía de África, ahora más o menos está mejorando, 10 camas de terapia Dios mío, totalmente olvidada esta región. Acá no se puede hacer maravillas en tres meses”, indicó.

Tras participar de la habilitación del laboratorio biomolecular del Alto Paraná, entregó 18 respiradores más al Hospital Integrado Respiratorio, con lo cual de 38 camas de terapia intensiva elevará a 50 en los próximos días, incluyendo 4 para niños.

“Se recibieron 18 respiradores, 18 monitores, bombas de inducción, camas y algo muy importante, otro equipo de diálisis, el que estamos utilizando le pertenece a Tesãi, con eso estamos dializando hace más de 15 días a los pacientes”, concluyó.

11 fallecidos y más de 600 casos positivos

Otro día negro. El coronavirus se cobró la vida de 11 personas y más de 600 dieron positivo a la enfermedad pandémica. Esta es la cifra más alta de decesos y nuevos contagios reportados en solo un día en una semana marcada por el aumento exponencial de casos, principalmente en Asunción, Central y el Alto Paraná.

Según el último informe de Salud, el récord de 3.063 muestras procesadas arrojó 633 nuevos casos, 623 casos comunitarios y 10 del exterior, todos en aislamiento. Hay 127 pacientes internados, 38 en terapia intensiva. Se reportaron además 141 recuperados, sumando 5.657 sanados. Total de confirmados: 9.077.

Se registraron 8 fallecidos en Ciudad del Este, epicentro de la pandemia y zona considerada de circulación sostenida del coronavirus.

Entre los casos fatales se encuentran: una mujer de 68, del Hospital Regional de Caazapá; un hombre de 76, en IPS Ingavi; un hombre de 74, en IPS de Ciudad del Este; una mujer de 76, en el Hospital Regional de Ciudad del Este; un hombre de 82 años, en el IPS de Ciudad del Este; otro de 70 años, internado en el Geriátrico del IPS; otro hombre de 89, que estaba en IPS Ciudad del Este; otro hombre de 51, en IPS de Ciudad del Este; una mujer de 67, en IPS de CDE; un hombre de 73 en el IPS de CDEl y otro de 88, en IPS.

Los casos positivos reportados hoy provienen de los departamentos de Alto Paraná (273), capital (122), Central (121), Caaguazú (41), Itapúa (20), San Pedro (14), Caazapá (10), Boquerón (9), Amambay (7), Paraguarí (5), Concepción (4), Guairá (3), Canindeyú (1), Cordillera (1), Misiones (1), Presidente Hayes (1).

Si bien contar con una enfermedad de base es un factor de riesgo para desarrollar complicaciones ante un cuadro de Covid-19, “hay mucha gente que se recuperó aun teniendo diabetes, colesterol elevado o alguna otra patología crónica”, afirma el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera.

Explica que personas que padecen enfermedades de base se descompensan con facilidad ante el virus y más si no están controlados. Recuerda a pacientes a seguir con su tratamiento; refiere que si la enfermedad está controlada, al momento de adquirir Covid, el cuadro no llega a complicarse.

Según datos de Vigilancia respecto a la situación de la mortalidad acumulada hasta el 6 de agosto, entre las enfermedades preexistentes en pacientes fallecidos por Covid, el mayor porcentaje se da en mayores de 60 años (66,2%), le siguen los que tienen diabetes (47,7%), cardiopatía (43,1%), enfermedad pulmonar (27,7%), obesidad (27,7%), enfermedad renal (13,8%) y enfermedad neurológica (7,7%).