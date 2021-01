Señalan que veto presidencial fue grave error

El veto total de Mario Abdo Benítez al proyecto de Ley 6700/2020, de expropiación de 1.700 hectáreas de tierras a favor de las familias de Marina Cué, fue un error, según señala el investigador y ex presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Alberto Alderete, quien dijo que el argumento de la Ley de Deforestación Cero no se aplica al caso, ya que las familias campesinas no deforestan.