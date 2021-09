Señalan que se debe respetar la ley en caso de seccionales

Añadió, no obstante, que la seccional 30 tiene título de propiedad a favor de la ANR, por lo que desacreditó la ocupación realizada por un grupo de activistas sociales, la semana pasada

Ante las críticas hacia la ANR, el mismo dijo que se trata de una campaña de la oposición. “Yo estoy convencido de que es una campaña desesperada de la oposición”, subrayó.

“Si es que hay algún predio municipal ocupado por cualquier entidad, ya sea mi partido político y otro, debe ser desocupado y utilizado por el Municipio”, precisó

El político desconoce a qué se le denomina como “cedido irregularmente”.

“La ley sobre todas las cosas”, dijo, por su parte, Juan José Arnold, quien de esta forma se posiciona a favor de que los terrenos ocupados deben ser plazas.

“La ley debe primar en la República del Paraguay. Si vos no respetás las instituciones en el Paraguay o en cualquier país del mundo, tu país no puede progresar. Si vos ajustás los reglamentos a tu talle, no funciona. Esta es la nueva política, la política del respeto a las instituciones, la política del respeto a las leyes. Y si uno tiene que enfrentar, se enfrenta”, dio el candidato a edil.