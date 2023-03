Senadores esperan que esté integrada por los mejores

“No creo que haya presiones como tales; sí, lobby, cruce de llamadas, propuestas de apoyo, pero nada más que eso. Fuero de eso, las presiones no me constan. Estoy seguro que a mi bancada no se le va a presionar”, remarcó.

“Siempre los mejores puntuados tienen que tener prioridad. El siguiente escenario es la construcción de mayorías (...) Desde el momento que tiene que tener valoración del Legislativo, da opción de que sea subjetiva”, señaló.

“Desde luego no algo tan avergonzante como lo de la ex fiscal general del Estado”, acotó en relación a la cuestionada gestión de Sandra Quiñónez.

“Creo que la terna va a ser la mejor que se pueda. Coincido que los que están clasificados, todos son importantes y aptos para llegar a esa alta magistratura”, sostuvo la colorada oficialista Blanca Ovelar.

“En la medición de atributos, ninguna medición es exacta. Cuando se mide la inteligencia, solo es una aproximación”, consideró.

“Pienso en lo mejor para nuestro país. Hay personas de mucha valía en esa lista que nos han presentado. Espero que el Consejo, con absoluta libertad, elija a los mejores”, sostuvo la legisladora, haciendo alusión a la terna.



