Senador Sixto Pereira critica cobros vips en playas municipales

El senador Sixto Pereira afirmó que en las playas municipales no deben hacerse exclusiones ni diferenciaciones de clases.

El parlamentario manifestó este sábado que si bien se puede cobrar en las playas, calificó de “arbitraria” la actitud de las autoridades que, en vez de facilitar y garantizar el acceso a los visitantes, están exigiendo el pago.

“Todo el mundo trata de sacar provecho de la necesidad de la gente. El tema de la playa es una necesidad de recreación, ante el intenso calor. Empiezan ahora a hacerse exclusiones y cobran ya haciendo diferenciación de clases. No pueden estar discriminándoles a los compatriotas. No corresponde, tienen que buscar otras formas de recaudación”, enfatizó a través de radio Monumental 1080 AM.

En ese sentido, adelantó que la semana que viene presentará ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional una propuesta que incluya otras formas de recaudación en las playas municipales, a fin de evitar que se haga mediante el cobro de las entradas.

De la misma forma se pronunció este sábado el legislador a través de sus redes sociales, donde reiteró que los sitios públicos pertenecen a todos los paraguayos y que no debe haber exclusiones. Puso de ejemplo el caso de la playa municipal de Areguá, donde aparentemente se realizan cobros irregulares.

“Los espacios públicos, entiéndanse plazas, costanera, playas, parques, etc., son de dominio público, pea he’ise (eso quiere decir) para todas y todos los paraguayos sin distinción de clase, no solo para los que puedan pagar”, afirmó, sintetizando que los municipios deben ajustarse a la ley, ya que dichos cobros vips son ilegales.

Días pasados una gran polémica se desató en las redes sociales, debido a la imagen de un cartel en el que se detallan cobros excesivos a los turistas en la Playa Pirayú, una de las tres que tiene la localidad de Carmen del Paraná, en el Departamento de Itapúa.

Posteriormente, varios ciudadanos manifestaron que el sitio público se privatizó, mientras desde la organización de la Playa Pirayú detallaron que solo se paga el acceso a un sector diferencial o vip, mientras que en el sector general los visitantes pueden ingresar de forma completamente libre y gratuita.