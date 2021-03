Senador acusa al Gobierno de desestabilizar al país

Aseveró que en ningún momento exhortó a utilizar la violencia como protesta. “Yo lo que dije es que si la Cámara de Diputados no cumple con su función, ya que no aprobó el juicio habiendo pruebas contundentes, la ciudadanía tiene el deber de restablecer el estado social de derecho”, indicó.

Sostuvo que es una irresponsabilidad evadir la culpa. “Los hospitales no tienen insumos, las familias hacen polladas. La gente se siente con rabia y reclamar es un derecho constitucional”, sostuvo y citó el artículo 138 de la Carta Magna.

“¿Por qué la gente es violenta? No es porque tiene satisfechas todas sus necesidades básicas, pero no justifico. El político real tiene que escuchar e interpretar la realidad”, expresó.

Indicó que las acusaciones en su contra son repetitivas y los colorados “permanentemente buscan responsables de la desestabilización que fue creada por este Gobierno”. “Ha’ekuéra odesestabiliza, no ore” (ellos desestabilizan, no nosotros), enfatizó. Agregó que los cartistas son parte del Gobierno.

Sobre el nuevo pedido de pérdida de investidura presentado por los colorados, dijo que si sus colegas son responsables no será aprobado, ya que señala que no hay argumentos y sería como el juicio político a Fernando Lugo. Además recordó que “se irían todos”, ya que hay otros cuatro pedidos pendientes en el Senado. Por último, dijo que el Gobierno tiene que arbitrar todos los medios para conseguir las vacunas “sin barreras ideológicas, no como este presidente a quien patrón Estados Unidos le dice que no se tiene que relacionar con China y sin embargo ellos se relacionan con China”.