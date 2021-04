Después de que una mayoría colorada rechazara un proyecto similar en la Cámara de Diputados, los senadores realizarán un nuevo intento para disponer de esos recursos en la lucha contra el Covid-19.

El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Blas Llano presentó el documento y el pleno lo aprobó por mayoría luego de un prolongado debate.

Ahora tiene media sanción el proyecto de ley que destina los recursos en concepto de responsabilidad socioempresarial correspondientes al lado paraguayo de las binacionales a la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco e infraestructura hospitalaria, mientras dure la declaración del estado de Emergencia Sanitaria por Covid-19.

El documento será enviado a Diputados para su estudio, si en esa instancia legislativa es aprobado será sancionado y derivado al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, pero si es modificado o rechazado vuelva a la Cámara de Senadores.

El parlamentario liberal Enrique Salyn Buzarquis espera que la Cámara Baja revea su postura, pese a que subrayó que no se metería en las decisiones de los diputados. Asimismo, cuestionó el subsidio Pytyvõ Medicamentos que lanzó esta semana el Gobierno, remarcó que los medicamentos deben estar en los hospitales.

Senadores del oficialismo no estuvieron de acuerdo con el redireccionamiento de los fondos de la binacionales para financiar al sistema de Salud y permitir la compra a gran escala de insumos médicos y medicamentos, evitando el desabastecimiento de los pacientes y familiares aquejados por el coronavirus.

Friedmann: "No tenemos problemas de disponibilidad de dinero"

El senador de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Martín Arévalo, sostuvo que acompañaría el proyecto, pero en ese marco expuso que lo ideal no es redireccionar los fondos al Ministerio de Salud, sino que hubiera sido "mejor" hacer una lista de necesidades de los hospitales y plantear la compra total a Itaipú y Yacyretá.

El legislador colorado Rodolfo Friedmann se pronunció después y alegó en este sentido que las binacionales tienen menos "burocracia" para la ejecución de su presupuesto que la cartera sanitaria. Dijo que prefería "hacer una recomendación al Poder Ejecutivo para la utilización de los fondos".

"Sabemos cuánto le lleva una compra simplificada de medicamentos a una binacional y cuánto le lleva de burocracia al ministerio. No tenemos problemas de disponibilidad de dinero, si tuviéramos, violemos la ley o lo que sea para que nuestros compatriotas reciban ayuda, pero no es ese el problema, no existe", acotó.

Esta moción fue acompañada por Lilian Samaniego, quien agregó que los acuerdos internacionales tienen sus reglas y los fondos de las binacionales no pueden ser incluidos en el Presupuesto General de la Nación. A Silvio Beto Ovelar le pareció "inviable" el proyecto presentado por la oposición.

"Los fondos sociales son recursos de binacionales, no se puede disponer de los mismos unilateralmente. No existe presupuesto del lado paraguayo o margen derecha, eso lo saben muy bien los colegas abogados, como tampoco existe un presupuesto exclusivamente brasileño", vertió el senador oficialista.

Las posiciones de los representantes del Partido Colorado eran dispares, ya que Sergio Godoy y Enrique Baccheta acompañaron el uso de fondos de las binacionales.

Senadores liberales, como Víctor Ríos y Eusebio Ramón Ayala, replicaron que el objetivo es la contención social de la ciudadanía que no tiene dinero para los medicamentos y que el planteamiento no es inconstitucional.

El parlamentario de Frente Guasu, Jorge Querey, subrayó que no se está "tocando a los bienes de las empresas binacionales".

Según el proyectista, de sancionarse el documento por el Congreso Nacional y promulgase, se redireccionará aproximadamente USD 200 millones de los fondos de las binacionales al sistema de Salud.