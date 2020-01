Según experto brasileño, hay empresas que venden títulos

El fenómeno de los estudiantes brasileños desperdigados en universidades de frontera, no solo en Paraguay sino en varios países de la región y el resto del mundo, tiene su origen en una “profunda contradicción”, dijo el Dr. Româo, en la antesala a su disertación en el II Seminario Paraguay-Brasil de Investigación Educativa que se hizo hasta ayer en el Hotel Guaraní.

“Se exige para ser profesor de pregrado, en una facultad, es necesario tener Maestría; pero el país no ofrece alternativas. La oferta es insuficiente ante la demanda que el propio país necesita. Entonces, los estudiantes brasileños migran a otros países para obtener el título”, apunta el experto que se desempeña como director del programa de Posgrado en Educación en la Universidad Nueve de Julio (Uninove), de San Pablo.

Extremos. En este contexto, se establecieron –dice– regulaciones tanto para eliminar la tardanza en el reconocimiento o no de los diplomados del exterior como en la colocación de filtros de calidad académica. “Tengo el caso de una doctora que estudió cuatro años en la Universidad de Stanford, EEUU; fue tutorada por Noam Chomsky –el ‘Papá de la lingüística’- y cuando volvió al Brasil su título no fue reconocido. El otro extremo son miles y miles de diplomas que fueron comprados”, contrapuso al indicar que por esa razón este problema se debe manejar “con mucho equilibrio”, por su complejidad.

“Hay compañías especializadas en venta de diplomas en varios países de Brasil”, afirmó, y Paraguay –dijo– no es la excepción: “Vos pagás 2.000 dólares y ya tenés un título en tu casa”, apuró sobre ese delito y a continuación comenta cómo lo combaten.

Control. “¿Cómo examinar un diploma de calidad? Eso es lo que una norma tiene que establecer. No importa si el título es en Paraguay o de otros países, lo que queremos es un profesional de calidad”, comentó Româo.

Lo primero es analizar la legalidad que, en última instancia, “no es el problema”. Todos los procesos legales de los ministerios del país de origen son meros trámites: Se completan los documentos exigidos para que el diploma sea reconocido en Brasil.

Lo segundo es crucial, dice: “En mi universidad (Uninova) establecemos en la segunda etapa, la verificación de la calidad académica del curso. Nombramos una comisión de cinco doctores de referencia para examinar todo el curso, el programa, si la defensa fue pública, si hubo doctores en la defensa, quiénes son, etc. No me interesa saber si es de Paraguay o de cualquier otro país, interesa que sea regular, que es legal y tiene calidad. Entonces, aprobamos, sin ningún problema”, concluyó.