Seguirán buscando al goleador

“Lo de Sasá nos interesa, pero no va a ser fácil. Somos un club nuevo, humilde, y con un presupuesto diferente al de los demás clubes, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo para contar con él. Dependería del jugador si llegamos a lo que él pretende. Es el delantero que estamos esperando, pero si los números no cierran no vamos a poder”, comentó Luis Cáceres, presidente de la entidad albiceleste tras la presentación de las nuevas camisetas para la temporada 2020.

Charlas previas. Santiago Salcedo confirmó estas negociaciones y que hay un acercamiento en cuanto a lo que quiere cada parte.

“Oficialmente estamos poniendo las circunstancias y las bases. Primero hablamos de fútbol, de lo que quieren, por lo que quieren hacer está bueno el proyecto”, expresó Sasá en una entrevista radial.

Para lo que será el debut de Guaireña ante Nacional, mañana a las 18.00, este sería con: Don; Martínez, Candia, D. Mendoza y Bartomeus; Godoy, J. Mendoza, Marín y Colmán; Verdún y González.