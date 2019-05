Seccionaleros no permitirán que Santi Peña sea candidato

El oficialismo casi no tiene candidatos y si bien se han mencionado varios nombres, como el asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, casi todos bajaron para dar vía libre al jefe de Gabinete, Julio Ullón, quien opera muy fuertemente entre las bases. Aunque también se menciona al edil Óscar Nenecho Rodríguez y al senador Martín Arévalo.

Por el clan Samaniego se habla del outsider Juan Manuel Brunetti Marcos, de la Universidad San Carlos, que ya sondea entre los dirigentes.

Y, finalmente, el sector con más figuras, el cartismo, tiene en su lista al ex diputado Óscar Tuma, de Tu Asunción; el diputado Hugo Ramírez; el concejal Orlando Fiorotto, de Cruzada Republicana, y Santiago Peña.

El ex ministro de Hacienda es el que genera mayor resistencia. Uno de los presidentes de seccionales de capital, Miguel Sosa, de Añetete, dijo que es sabido que Peña es mimado de Horacio Cartes y que este, como líder de su movimiento, podría bajar línea para postularlo, pero que la mayoría rechaza su figura alegando que no está habilitado por el estatuto por falta de antigüedad, que, apuntó, debe de ser de cinco años de afiliación. Sin embargo, estas modificaciones impuestas en una cuestionada convención no rigen aún debido a que la protocolización no fue inscripta en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), lo que está en manos del presidente del partido, Pedro Alliana, que desconoce la validez de los cambios.

El seccionalero asegura que el oficialismo tiene 40 de los 45 presidentes de seccionales de Asunción, por lo que el apoyo de las bases está dirigido a Ullón. “HC puede bajar línea y ponerle a Santi, pero para nosotros no está habilitado por carecer de antigüedad. Samaniego tampoco tiene mucho peso electoral y no tiene mayoría en capital entre los presidentes”, precisó.

Finalmente, Sosa, que quiere ser concejal, indicó que las candidaturas tendrán mayor definición luego de la elección de presidente de la Cámara de Diputados.