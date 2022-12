Se tocó fondo

Textual

“Se monta una historia con datos de la realidad y se monta un escenario ficticio, una falacia para ponerme en pie de igualdad de otros que sí se dedicaron a eso (en referencia a Antonio Fretes). Se arma una historia falaz en la cual me quieren involucrar y condenar ya políticamente a una supuesta situación de tráfico de influencias, cosa que jamás he hecho. Más allá de que tenga un hijo que litiga en la profesión, no estoy metida en ninguna rosca ni esquema extorsivo. Desde que llegué al Poder Judicial he cumplido con mi compromiso”.

(Carolina Llanes, ministra de Corte Suprema)