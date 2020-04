Se resisten a publicidad de las declaraciones juradas

Los diputados Jorge Ávalos Mariño, Rocío Vallejo y Kattya González solicitaron aprobar la versión del Senado, pero los legisladores optaron por ratificar las modificaciones propuestas por el colorado Derlis Maidana, que prácticamente no cambia nada de la ley vigente, la 6355/2019. La iniciativa vuelve a la Cámara Alta.

Así, establecieron que la justicia debe aprobar la publicidad de las declaraciones, y las empresas proveedores del Estado tienen que presentar su declaración. La liberal Celeste Amarilla dijo que se opone a la publicidad de las declaraciones porque no está de acuerdo en “que se publiquen a los cuatro vientos”. “Que me disparen los que quieran, pero me adhiero al dictamen de Derlis Maidana”, señaló.