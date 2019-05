Se prevé importante reducción del trigo

Entre el 10 y el 15% de la superficie de siembra del trigo se reducirá en esta campaña, debido a que los productores están haciendo bajas inversiones y porque los precios no son los mejores este año, según reportes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

“En cuatro años la siembra de trigo bajó en un 60%, y no se recupera. No sabemos si vamos a poder abastecernos esta vez; de no ser así, habrá que importar trigo, y aumentarán los precios de los productos que derivan de este cereal”, indicó Orlando Gallas, gerente técnico de la Cooperativa Colonias Unidas.

Asimismo, explicó que de 34.000 hectáreas sembradas el año pasado, este año se plantarán solo 28.000 hectáreas. Otro factor fundamental es el clima, ya que se prevén heladas para estos meses.

“Las ganancias obtenidas en la cosecha de soja les permitieron a algunos agricultores cubrir sus costos de producción, pero los números no cierran como para invertir en el cultivo de trigo. Otros, sin embargo, ni siquiera pueden pagar sus deudas y están recurriendo a la venta de sus maquinarias, e incluso de sus tierras”, explicó.

Por su parte, Aurio Frighetto, dirigente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), filial Alto Paraná, manifestó que los productores solo cultivarán trigo para cobertura de suelo. “Solamente para eso plantarán trigo los productores, para cubrir el suelo y prepararlo para la soja”, dijo.