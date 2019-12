Se formaliza el pedido para redactar cargos contra Trump

“Tristemente, pero con confianza y humildad, con lealtad a nuestros fundadores y el corazón lleno de amor por EEUU, hoy le pido al presidente (del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler) que proceda con la redacción de los artículos del juicio político“, dijo la líder de los demócratas en el Congreso en una breve declaración televisada.

Trump “incurrió en abuso de poder, socavó nuestra seguridad nacional y puso en peligro la integridad de nuestras elecciones”, señaló Pelosi, y agregó que “el presidente no nos deja otra opción que actuar”. Pelosi no anunció los cargos, pero Trump podría ser acusado de soborno, abuso de poder, obstrucción del Congreso y obstrucción de la justicia.

“Los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político a expensas de nuestra seguridad nacional”, dijo. “Si permitimos que un presidente esté por encima de la ley, seguramente lo haremos a riesgo de nuestra república“, agregó.

Dado que la mayoría de los miembros de la Cámara baja controlada por los demócratas ya manifestaron su intención de respaldar el procedimiento, es probable que Trump sea el tercer presidente en la historia de EEUU en ser llevado a juicio político por la Cámara de Representantes.

¿ODIO? Asimismo, la jefa de la Cámara Baja de EEUU se mostró ofendida por una pregunta de un periodista sobre si odiaba a Donald Trump, lo que fue aprovechado por él para mofarse de ella.

Pelosi fue abordada por un reportero que le preguntó si odiaba al mandatario y si ese era el motivo detrás de la investigación de los legisladores para abrir un juicio político a Trump.

Aparentemente nerviosa, la demócrata se paró en seco, y respondió que los demócratas no odian a nadie. “Esto es sobre la Constitución de EEUU y sobre los hechos que llevaron al presidente a violar su juramento del cargo”, afirmó.

“Como católica me ofende que use la palabra odio en una frase que se refiere a mí. No odio a nadie. Fui criada de un ambiente pleno de amor y siempre rezo por el presidente. Así que no juegue conmigo cuando se refiere a palabras como esta”, dijo Pelosi visiblemente molesta. Momentos después, Trump reaccionó en Twitter y aseguró que Pelosi sufrió un “ataque de nervios” porque no acepta el éxito de la Casa Blanca. “Ella dice que reza por el presidente. No le creo, ni de lejos”, señaló.