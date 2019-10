Esta mañana se conocerán a los finalistas que pugnarán por el título de la quinta etapa de vóley de playa en el Complejo Ediger. A las 9.00 comenzará la jornada con el juego entre Patricia/Maggie vs. Adriana/Denise. A las 9.45 se medirán Jorge/Gonzalo vs. Pepe/Gino; a las 10.30 el juego entre Marlon/Marcio vs. Luis/Roger; 11.15 Jandir/Gabriel vs. Nico/Walter; 12.00 Artaban/Ale vs. Antonio/Antony; 12.45 Magda/Ddayane vs. venc. juego 25; 13.30 Michelle/Adria vs. Erika/Romina.