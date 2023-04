Sava quedó conforme con el rendimiento del equipo

El DT de nacionalidad argentina además apuntó: “Teníamos el partido tranquilo, no nos generaban situaciones, nos descuidamos en una y jugaron rápido, nos sorprendieron. Hasta ese momento estábamos bien. No fue un dominio arrollador que tenían, nosotros tuvimos algunas que no pudimos concretar”. Sumando: “Cerro Porteño es un equipo muy competitivo y lo vamos a seguir siendo en el torneo”.

El Azulgrana entrenó ayer en São Paulo, Brasil, y luego emprendió retorno al país.

El equipo se prepara para lo que será el duelo ante Guaraní el lunes 24, en el Defensores del Chaco, desde las 20:30, y podría retornar al equipo Juan Patiño.