Sarampión preocupa más a Salud, por letalidad

Cada persona enferma contagia a otros 9 y tiene una alta mortalidad superior al coronavirus (Covid-19). Paraguay no presenta casos de sarampión hace 21 años. “Hoy tenemos como amenaza más importante al sarampión antes que el coronavirus”, dijo el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en declaraciones a Radio Monumental.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y tiene una elevada tasa de mortalidad, en comparación al coronavirus, señaló el doctor Mazzoleni. El Covid-19 tiene 2% de mortalidad, según los datos epidemiológicos registrados en China Continental.

INMUNIZACIÓN MASIVA. El ministro Mazzoleni anunció que en setiembre inicia una campaña de vacunación masiva contra el sarampión tanto a niños y adultos, para evitar el reingreso de la afección al país.

“La vacuna tiene un porcentaje de efectividad muy alto, pero no del 100%. Entonces, se especula que la inmunidad alcanza al 95% y al 5%, no. Si eso vamos sumando cada año, se tiene un grupo importante que no alcanzó la inmunidad”, explicó e instó a los padres a que vacunen a sus hijos contra la enfermedad.

En la XVIII Región Sanitaria se dispone de la vacuna contra el sarampión para los niños es de manera gratuita. Los viajeros también pueden acceder al biológico, pero no es obligatorio.