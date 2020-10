Saquean panteones para reutilizar materiales de construcción

Gloria Penayo afirmó que sentimentalmente es un gran golpe y económicamente peor, pues tuvo que realizar un gasto imprevisto en plena pandemia para dejar la sepultura de su abuela en condiciones.

"Me siento indignada. Rapiñaron el panteón de mi abuela, le robaron sus tejas y tejuelones, parte de la cerámica, no dejaron ni un pedacito y no es el único caso, vi que en otros panteones robaron también cerámica, vidrio. Pienso que los mismos albañiles que trabajan allí roban los materiales para los panteones nuevos, hace un mes ya sucedió lo mismo. G. 300.000 gastamos para poner otra vez en orden", expresó Gloria Penayo dolida por la situación.

La mujer mencionó que buscó a algún encargado del camposanto y nadie se hizo cargo, por lo que presentará una nota al intendente sobre la cuestión.

Por su parte, el jefe comunal de Santa Rosa, Departamento de Misiones, manifestó que es difícil determinar quiénes son los responsables, pero van a responder a la afectada.

"Es difícil controlar a todas las personas que entran al camposanto, los parientes solicitan el permiso para hacer las mejoras y entran los trabajadores, no se puede determinar ni saber quiénes son los responsables del hecho. Sin embargo, la afectada puede presentar su nota y veremos cómo responderle", expresó Arnaldo Valdez Valdez, intendente de la comunidad.