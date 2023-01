San Bernardino: Reclaman apoyo comunal para potenciar la ciudad

En el lugar, son las familias de origen germánico las protagonistas, pero también hay feriantes de otras zonas de Cordillera o de Asunción. Los turistas llegan en masa hasta los puestos de venta, donde se encuentran también libros, ropas y vasos de cerveza, vajillas y cerámicas de colección.

Con una bienvenida aparentemente en alemán, Lurbin Bock recibe a la gente extendiendo los brazos mostrando una variedad de 50 panificados. Ella misma se traduce: “¿Quieren probar un poco de pan alemán?”.

“La feria tuvo su pausa en la pandemia, como en todos lados. Pero te puedo decir que a un año de todo eso, nos repusimos. Incluso tenemos más puestos, como hoy con 149 mesas de feriantes; la comunidad alemana es la que más trae sus cosas”, cuenta Víctor Marcelo Kobs, el organizador de la Expo.

Kobs también muestra sus productos, contando con tazas y platos de porcelana, vajillas y vasos de cerveza alemana desde G. 20.000.

VENTA

Los artesanos que se ubican en la entrada a las playas del lago Ypacaraí se muestran satisfechos con el movimiento en la villa veraniega. “A pesar de toda la mala onda que se tiró el año pasado, nosotros estamos vendiendo bien y los visitantes compran desde pulseras hasta productos de cuero”, cuenta Luz Carballo, oriunda de San Bernardino. El artículo de moda son los sombreros con bordados de ñandutí.

Cuando menciona lo del año pasado, la artesana se refiere a lo que vino después del asesinato de la conocida influencer Vita Aranda, quien sufrió impactos de bala mientras asistía al festival Ja’umina.

Los pobladores mencionan que en este verano, el sector privado está apostando a potenciar los conciertos de todos los estilos en la capital, en lugar de llevarlos a San Bernardino, como normalmente ocurría en esta estación del año.

APOYO

Recorriendo la escalinata de la Virgen de la Aparecida, Gonzalo Santiviago, comunicador y ex funcionario municipal, explica que todas las actividades de la ciudad se levantan mediante iniciativas civiles y del sector privado. De parte del Municipio apunta a que no hay apoyo para potenciar el distrito.

“El apoyo municipal se basa en aprobar las iniciativas”. La escalinata, que tiene una subida de varios metros con escalones que siguen coloridos, pero que tienen grietas y falta de pintura, fue precisamente una idea civil.

“Las inversiones para mejorar la ciudad o lugares turísticos casi siempre se dan de parte del sector privado”, agrega el joven.

Incluso el Gobierno central, desde el Ejecutivo, tampoco aporta. “En diciembre del 2022 en los baches de la doble avenida (a cargo del MOPC) se dieron accidentes graves, pero recién en la segunda quincena de enero se hizo el arreglo”, lamenta Santiviago.

Sobre los festivales, se expresa con dolor porque ya no se organizan en la ciudad.

“Por las indecisiones del Municipio para seguir apoyando estos emprendimientos hicieron que estos eventos se lleven a la capital”, lamenta.

CONCURRENCIA

Según los datos de la organización de la feria de los sábados en San Bernardino, la concurrencia desde la mañana hasta las 14:00 de ayer fue de 5.000 personas, con visitantes de alrededores y la capital.

Me gusta mucho San Ber, tiene actividades para hacer y tengo casa acá para veranear. No me gusta que a veces se llena de gente y no se puede transitar. Paula Domínguez, veraneante.

Tenemos mucha expectativa para pasar este fin de semana acá. La ciudad se ve bien, esperamos que el recorrido sea satisfactorio. Paloma Villasboa, veraneante.

Lastimosamente, mientras el sector privado apuesta por cuidar la infraestructura, el sector público no está a la misma altura para mejorar. Gonzalo Santiviago, poblador.