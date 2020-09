Salvan a diputado de desafuero por desconfiar de Fiscalía

Noguera fue imputado por administración en provecho propio y asociación criminal, en el caso que investiga al senador Rodolfo Friedmann, por negociados en la compra del almuerzo escolar de la Gobernación del Guairá. El diputado logró un acuerdo con el cartismo, que decidió darle protección y poner foco en el ex ministro de Agricultura.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador dijo estar sorprendido de su imputación. Indicó que comenzó a ser accionista de la empresa ESSA, vinculada al caso, en 2015, y que volvió a vender las acciones en 2017. Manifestó que otro accionista, el denunciante Hugo Alexander Torales, lo deslindó de haber formado parte del hecho, y pese a ello, la Fiscalía lo procesó, supuestamente, por presión mediática. “No tengo las garantías en esta guerra”, expresó Noguera y solicitó el rechazo de su desafuero.

“No existe la más mínima voluntad de respetar el debido proceso y ya tenemos la experiencia de que varios colegas han sufrido por el hecho de ser políticos en manos de la Justicia”, se pronunció.

Los líderes de bancada, Basilio Núñez, de HC, y Jazmín Narváez, de Añetete, le dieron su apoyo. La diputada manifestó preocupación por los errores de la Fiscalía, a cuya titular había defendido tiempo atrás. “Esperemos que esto no se convierta en un nuevo chivo expiatorio por los males históricos que habremos hecho la clase política”, indicó.

Por su parte, el liberal Celso Kennedy dijo que los fueros son solo para proteger los argumentos y la actividad legislativa, y pidió mandar el pedido a comisión, pero no prosperó. “Voté por el desafuero del colega, con la misma desconfianza al Ministerio Público, justificada con voto a favor del juicio político. No me parece coherente mantener ese mal desempeño para el resto, pero ampararse en el privilegio del fuero”, afirmó.

El colorado Colym Soroka señaló que Ulises Quintana y Miguel Cuevas están presos sin pruebas. “Sangrientamente actúan cuando tienen posibilidad de llevar de trofeo a alguien de esta Cámara”, reclamó.

Kattya González, del PEN, opinó que el voto contra el desafuero es un doble retroceso. En tanto el liberal Sergio Rojas remarcó que ningún legislador puede ir preso.