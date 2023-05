Salud y Clínicas apuntan a reactivar los trasplantes de hígado en el país

De momento, la única barrera es que pese a la disponibilidad del centro de referencia, de camas de terapia y de profesionales, actualmente hay escasez de donantes que cumplan con los requisitos para la ablación.

Para el doctor Marcelo Pederzani, procurador de órganos y vocero del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) del MSP, está todo listo para la reactivación del programa. “Antes de la pandemia tuvimos algunos problemas de infraestructura, medicamentos, maquinarias que es como que frenó un poco el programa. Durante la pandemia se trató de reactivar, pero no hubo forma. Pero desde el año pasado estamos trabajando para ajustar el programa. Desde este año estamos en condiciones de realizar trasplantes”.

El principal impedimento es la donación de órganos. “La limitante son los donantes. Tenemos pocos donantes, en Paraguay en general. Muchas veces los que tuvimos no estaban en condiciones de donar hígado. Todavía no hubo un donante con las condiciones para poder reactivar. El programa está abierto, no hubo nomás donantes este año”. En los potenciales donantes la barrera para la donación son las enfermedades como hepatitis, hígado graso y otros.

La reanudación también implica actualizar la lista de espera. Un total de seis adultos aguardan en lista de espera la posibilidad de un trasplante de hígado. El paciente en la lista de espera depende de la intervención para seguir viviendo, caso contrario, si la enfermedad se complica, el paciente fallece.

Los pacientes siguen controles mensuales o semanales, dependiendo de cada caso. Están a la espera de la aparición de un donante compatible. El doctor Pederzani insistió en la importancia de donar órganos para salvar vidas. Con la reactivación esperan volver al mismo ritmo de trasplantes de antes de la pandemia, un promedio de seis al año.

INICIOS. En el 2015 se concretó en el país el primer trasplante hepático en adultos, liderado por el doctor Nelson Arellano, que volvió al país para encabezar hasta la fecha el programa de trasplantes de hígado. El doctor Arellano es el jefe de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital de Clínicas que lidera la reactivación del programa.

Antes de la pandemia se concretaron más de 12 trasplantes hepáticos en pacientes adultos en Clínicas.

CIFRAS DE TRASPLANTES. Actualmente, más de 300 personas forman parte de la lista de espera para trasplantes de órganos, en su mayoría corresponden para renales.

El año pasado se alcanzó un total de 157 trasplantes de órganos y tejidos, de los cuales 32 corresponden a trasplantes renales, 6 cardíacos, 74 trasplantes de córneas y 45 de médula ósea, según datos del Inat. Los paraguayos siguen migrando al exterior para acceder al trasplante de hígado.

Deuda pendiente con pediátricos

El trasplante de hígado para pacientes pediátricos sigue siendo una deuda en el país. Pero con el objetivo instalar un programa de trasplantes hepáticos en niños en Paraguay, desde el Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes (Inat) seleccionaron el año pasado a 12 profesionales –entre ellos médicos, enfermeros, intensivistas– que se capacitarán en el Hospital de Pediatría Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, según anunció el año pasado el doctor Gustavo Melgarejo, titular del Inat. El Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu es el candidato para convertirse en centro de trasplante hepático. El programa arrancaría recién en uno a dos años. También se prevé que los médicos del Hospital Garrahan vengan al país para acompañar el proceso de ablación y trasplante. Estimativamente, 48 niños paraguayos se trasplantaron del hígado en hospitales de Argentina, entre ellos, hay un caso único de retrasplante.

Todavía no hubo un donante con las condiciones para poder reactivar. El programa está abierto. Marcelo Pederzani, del INAT.

300 personas forman parte de la lista de espera para trasplantes de órganos, en su mayoría para el renal.

6 adultos integran la nómina de espera para acceder a un trasplante de hígado en el Hospital de Clínicas.

48 pacientes pediátricos accedieron a un trasplante de hígado en Argentina, según datos del año pasado.