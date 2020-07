Salud sigue a contrarreloj para asegurar kits de pruebas Covid

En aquella ocasión, el 10 de julio, el ministro de Salud Pública, Dr. Julio Mazzoleni, aseguró que contaban con stock suficiente, como para más de 20 días, hasta “enganchar” con la gran compra prevista en el llamado por vía de la excepción para “adquisición de medio de transporte viral Covid-19”.

“Con la suma de todas las compras son unas 25.000 (muestras) que vamos a juntar”, expuso Mazzoleni hace 14 días.

Dio cuenta, en ese entonces, que conseguir kits de test Covid “es muy dinámico” porque en el mercado no hay disponible cantidades importantes; por lo que “se van comprando en cantidades pequeñas hasta que se pueda adquirir a través del llamado que se está dando ahora”, dijo en alusión al referido proceso licitatorio que se hará mediante la modalidad de abastecimiento simultáneo.

Pero recién la próxima semana se tendrá definida dicha adjudicación, consistente en la compra de 250.000 unidades de equipos de muestras e hisopos para el diagnóstico de la enfermedad.

La disponibilidad de esos insumos se tendrían recién unos “ocho a nueve días” después de la firma del contrato, según aventuró Emiliano R. Fernández, director de la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC).

Esto supone que el Ministerio de Salud se encuentra en una carrera a contrarreloj para garantizar la provisión de los equipos y reactivos necesarios para el diagnóstico del coronavirus.

DONATIVOS

Mientras, la cadena de donaciones que recibe el país le está brindando oxígeno a la capacidad del MSP para seguir garantizando la detección del Covid-19.

La Red del Pacto Global Paraguay entregó 5.000 hisopos, el 10 de julio; cinco días después, Taiwán donó 15.700 insumos de laboratorio al Ministerio, consistentes en 5.700 equipos para toma de muestra; 5.000 hisopos y 5.000 kits de extracción. Mientras que el Estado de Qatar se sumó a la caridad con 7.400 kits de detección, a través de la organización Qatar Charity, el pasado 20 de julio.

Desde la citada declaración del ministro Mazzoleni hasta ayer, se procesaron 25.488 muestras.

Con lo que, ahora, el MSP tendría en stock cerca de 17.000 muestras, sumando la tanda de insumos recibidos en calidad de donativo.

Ese número daría para unos 10 días, al ritmo de test diario que se hace últimamente. Ninguna autoridad de Salud quiso hablar, ayer, sobre cuál es la cantidad oficial de kits para pruebas Covid con que se cuenta actualmente, hasta tanto se concrete la mencionada compra.

ÚH buscó confirmar esta información con la Dra. Carolina Aquino, directora del Laboratorio Central y con el Dr. Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud, pero ninguno respondió a las consultas hechas.

tiempo escaso

Como corren a contrarreloj, el director de la DOC de Salud Pública señaló que el procedimiento para la adjudicación y la primera entrega de los kits para test Covid se hará en el menor tiempo posible.

El Comité de Evaluación se comprometió a finalizar esta semana su trabajo. “Yo estimo que el miércoles que viene ya podríamos tener adjudicación de ese llamado”, indicó Fernández al decir que entre la firma del contrato y la entrega inmediata “se puso un plazo acotado”.

"Yo le pongo unos 15 días más a este proceso, como meta, para tener entrega de los productos", declaró a ÚH, el pasado 22 de julio.













Fiscalía apela prisión preventiva de los Ferreira, quienes ayer no declararon

La Fiscalía presentó ayer un recurso de apelación general y un requerimiento de declaración de nulidad contra las medidas alternativas a la prisión preventiva, aplicadas a Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, por la jueza Lici Teresita Sánchez, en la causa de producción de documentos no auténticos, asociación criminal, y comercialización de medicamentos no autorizados.

Es en relación a la importación de insumos médicos oncológicos y de terapia intensiva, de la India y de China, pero con documentos supuestamente falsos, que señalaban al Brasil como origen de las mencionadas mercaderías.

La apelación, firmada por los fiscales Marcelo Daniel Pecci Albertini y Sussy María Riquelme Brizuela, se ratifica en la necesidad de prisión preventiva, desde el punto de vista del Ministerio Público.

Se presentaron. Alrededor de las 09:37 de ayer llegaron hasta la sede de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Justo Ferreira y su hija Patricia, para su audiencia en Fiscalía, que finalmente quedó suspendida por pedido de la defensa de ambos. Patricia estaba citada para las 09:00 y su padre para las 10:00.

Sin embargo, llegaron juntos en una hora intermedia, en compañía de sus abogados Enrique Kronaweter y Marcio Battilana.

Kronaweter, que defiende a la mujer, sostuvo que su cliente no tiene intenciones de huir de la Justicia, sino que va a enfrentar este y el proceso que tiene abierto. “No existe un deseo de no responder a la Justicia”, aseguró el abogado y agregó que solicitó que se le provea todas las actuaciones del caso y que luego de interiorizarse, se fijará una nueva fecha para la audiencia.

A más de este caso que data del 2018 y 2019, los Ferreira están investigados junto a funcionarios de Aduanas, con quienes habrían utilizado figuras legales administrativas para ingresar al país de manera irregular mercaderías desde China, en el marco de la lucha contra el Covid-19.

En este segundo caso están imputados por contrabando, asociación criminal y producción documentos no auténticos y deberán acudir el próximo 29 de julio para la audiencia de imposición de medidas por este caso con el juez José Agustín Delmás.

Puede ampliarse. Sin embargo, la Fiscalía había señalado que existen indicios de la intención de estafa al Estado y de la producción de un daño patrimonial, por lo que la imputación podría ampliarse.

La defensa de los Ferreira solicitó la copia de la imputación de sus clientes, en el caso de los medicamentos oncológicos y de terapia intensiva. Éstos documentos les serán entregados el lunes próximo.