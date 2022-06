El Ministerio de Salud recuerda la importancia de no abandonar la alimentación saludable y los ejercicios en el invierno. Imagen referencial.

En ese sentido, nutricionistas de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles de la cartera sanitaria recuerdan la importancia de mantener la alimentación saludable, respondiendo a las demandas del organismo para mantener el calor corporal.

Las frutas y verduras de estación son aliadas en el invierno, ya que refuerzan las defensas contra las enfermedades típicas de la estación como la gripe y los resfríos.



“Es importante lograr un equilibrio energético, y cuidar la calidad nutricional de las comidas. La clave para no aumentar de peso está en saber qué alimentos consumir, cuidar las porciones y no abandonar la actividad física”, señala la institución, que añade que no se debe olvidar el ejercicio diario, por al menos entre 30 y 60 minutos, para mantener la salud estable.

Asimismo, Salud resalta que las frutas y verduras, especialmente los cítricos como el pomelo, naranja, mandarina y limón, son aliadas de esta estación del año, debido a que “refuerzan las defensas” contras las enfermedades respiratorias, como la gripe, los resfríos y la influenza.

“Debido a que la vitamina C es sensible al contacto con el aire, si se consumen en forma de jugos es importante que sean recién exprimidos. Entre las verduras ricas en vitamina A y vitamina C están la zanahoria, zapallo, calabaza, verduras de hojas verdes como la acelga y espinaca, brócoli, coliflor, repollo, ajo, cebolla”, detalla a su vez.

Mientras tanto, según los profesionales nutricionistas, es importante consumir las cuatro comidas principales del día, con el desayuno completo, a fin de recuperar la energía perdida durante las horas de sueño sin haber ingerido nada.

En cuanto al almuerzo, Salud indica que lo ideal es comer caldos que incluyan una gran variedad de verduras que el organismo necesita para nutrirse y saciarse. No obstante, señala que los caldos deben ser caseros, debido a que los cubitos poseen alto contenido de grasa y sodio.

Asimismo, la estatal también sugiere como un “menú por excelencia en invierno” a los guisos, ya que son “rendidores y brindan sensación de saciedad”. Los mismos deben contener mucha verdura y carne magra, sin grasa visible.

“También son ideales para incorporar legumbres como arvejas, lentejas, porotos, que son fuentes de fibra, minerales y vitaminas. En lo posible evitar usar embutidos y moderar el agregado de sal, grasas y aceite”, añade el Ministerio de Salud.

Finalmente, en cuanto al consumo de líquidos, la cartera sanitaria enfatizó en que, pese a que en los días de bajas temperaturas cuesta más tomar agua, la recomendación diaria es de al menos 2 litros, así como también se pueden ingerir variedades de infusiones calientes, como el té, mate o café, pero siempre evitando el exceso.